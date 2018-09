O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) está pronto para desabrochar no Brasil! A jovem Confederação Brasileira de Rugby League organizará um grande evento nos dias 24 e 25 de novembro. No Clube de Campo do Palmeiras, na Zona Sul de São Paulo, será realizado o 1º Campeonato Brasileiro de Rugby League, na categoria de 9-a-side, o Nines, a modalidade reduzida de 9 jogadores. O torneio contará com a participação de 6 times masculinos e 6 femininos, a serem ainda confirmados.

Em paralelo ao Brasileiro, o mesmo local será o palco para a 1ª edição da Copa Sul-Americana de Rugby League, organizado pela nova FLRLXIII (Federação Latino-Americana de Rugby League), com a Seleção Brasileira (fundada no ano passado) encarando Argentina e Colômbia. Brasil e Argentina ainda se enfrentarão com seus times B na Taça Prata Sul-Americana.

E ainda mais importante será a estreia da nova seleção brasileira feminina, que enfrentará a Argentina pela 1ª edição da Taça Sul-Americana Feminina (na modalidade de 13 jogadoras), que valerá como parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de Rugby League de 2021. Os detalhes da sequência das Eliminatórias femininas não foram ainda reveladas pela RLIF (Federação Internacional de Rugby League).

“A expectativa é a melhor possível, é melhorar nossa posição no ranking e finalmente dar o primeiro pontapé com o League no Brasil”, comentou Hugo Froes, presidente da CBRL. “A NRL esta enviando árbitros australianos para a validação internacional dos jogos”, confirmou Froes acerca dos jogos internacionais.

Ponha já na agenda, pois será um belo evento.

As seleções brasileiras

No fim do ano passado, a Seleção Brasileira Masculina de Rugby League foi criada para disputar um inédito torneio no Chile, o 1º Campeonato Pan-Americano, viajando com o apoio da Latin Heat, entidade que fomenta o Rugby League entre latino-americanos na Austrália. O time acabou derrotado por Argentina, Chile e Colômbia, não realizando preparação prévia.

Com a estreia da seleção veio também a criação da Confederação Brasileira de Rugby League, vinculada na condição de membro observador à RLIF, seu ranqueamento (por conta do torneio no Chile, o Brasil é o 43º do Ranking da RLIF) e planos para a melhor estruturação da modalidade no país em 2018.

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?