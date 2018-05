Pela 12ª vez na história, o Paraná é rubroanil, com o Curitiba se sagrando campeão estadual da 13ª edição do Campeonato Paranaense de Rugby XV.

O título foi obtido de forma antecipada, com os Touros vencendo o aguerrido Pé Vermelho por 31 x 17, naquele que foi o menor placar da história entre os dois times (no formato atual da competição), mostrando a evolução do time de Londrina e região, que vai provando ter condições de encarar as disputas do Campeonato Brasileiro.

O jogo esteve parelho até o fim, com o Curitiba vencendo por 17 x 10 até os 70 minutos de jogo, quando finalmente os Touros conseguiram se impor sobre o Pé Vermelho, que pressionou por momentos em busca de um histórico empate. Foram 2 tries do CRC nos 10 minutos finais, com Vitão e Stefano, que acabaram selando a sorte do jogo.

Com o resultado, o Curitiba manteve sua invencibilidade no estadual, que dura desde 2010 (ano que o Maringá foi campeão).

O duelo adulto ainda foi antecedido de amistoso de XV juvenil, M19, com o Curitiba vencendo por 24 x 07, em outro jogo que não teve a usual distância a favor do CRC.

Campeonato Paranaense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Curitiba 31 x 17 Pé Vermelho

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 10 2 2 0 0 2 0 113 0 113 Pé Vermelho

Londrina 10 3 2 0 1 2 0 95 69 26 Lobo Bravo

Guarapuava 0 3 0 0 3 0 0 6 145 -139