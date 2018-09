A Copa São Paulo já chegou à sua segunda etapa! O evento será sob a organização do Taubaté, ou seja, retorna ao Vale do Paraíba e mostra o engajamento que a região tem tido com as categorias de desenvolvimento no cenário feminino. Serão 12 equipes adultas e 3 juvenis M16 fazendo, ao todo, 37 jogos no SESI Taubaté

A disposição é de 3 grupos com 4 equipes cada, e grupo único no juvenil. Em relação à primeira etapa, Tsunami, Laausp e Tatuapé se ausentam, dando espaço para o Mogi Nacanis. No M16, o triângulo do Vale permanece: Jacareí, Iguanas e São José, enquanto no adulto é um quarteto, com a adição do Taubaté.

No Grupo A, as recém-campeãs: Rio Branco/Piratas encabeçando a chave, enfrenta ABC, SP Barbarians e Mogi Nacanis, em busca do melhor lugar ao sol. Os duelos prometem novidade, já que as adversárias são inéditas na temporada 2018. O Mogi, fora do cenário desde meados de 2016, deve trazer novidades. A Copa SP vai formando um novo rosto, depois da saída de Pasteur e USP, e desperta a curiosidade inclusive para o ABC e SP Barbarians, ambos que mostram boa evolução.

O Grupo B é embolado: traz as vice-campeãs, Aciseg e também o São José Desenvolvimento, que, com o espírito competitivo do clube, quer ir bem além do 8º lugar conquistado. A dificuldade aparece para o Iguanas, que precisa atravessar também o Lenks, vencedor da Taça Prata. É grupo com clima de rivalidade no Vale.

Finalizando a formação dos grupos, o C tem Jacareí e Taubaté que já entram em campo depois do recém encontro pelo terceiro lugar. URA e UFABC Leprechauns formam a parte mais frágil do grupo, no entanto, as universitárias também têm bons históricos de disputas pelo topo na Copa SP, e, quem sabe, retornam nesta etapa.

Jogos:

Grupo A: Rio Branco/Piratas, ABC, SP Barbarians, Mogi Nacanis

Grupo B: Aciseg, Lenks, São José Desenvolvimento, Iguanas

Grupo C: Jacareí, Taubaté, Leprechauns, URA

M16: Jacareí, Iguanas, São José

Local: Rua Expedicionário Teodoro Francisco Ribeiro, 325, Vila Santa Isabel

Sábado, 22 de setembro de 2018

10h00 – Rio Branco/Piratas x Nacanis

10h20 – ABC x SP Barbarians

10h40 – Aciseg x Iguanas

11h00 – Lenks x São José Desenvolvimento

11h20 – Jacareí x URA

11h40 – Taubaté x Leprechauns

12h00 – Rio Branco/Piratas x SP Barbarians

12h20 – ABC x Mogi Nacanis

12h40 – Aciseg x São José Desenvolvimento

13h00 – Lenks x Iguanas

13h20 – Jacareí x Leprechauns

13h40 – Taubaté x Iguanas

14h00 – Rio Branco/Piratas x ABC

14h20 – Mogi Nacanis x SP Barbarians

14h40 – Aciseg x Lenks

15h00 – Iguanas x São José Desenvolvimento

15h20 – Jacareí x Taubaté

15h40 – Leprechauns x URA

Domingo, 23 de setembro de 2018

09h20 – 1º x 8º – Quartas Ouro

09h40 – 4º x 5º – Quartas Ouro

10h00 – 2º x 7º – Quartas Ouro

10h20 – 3º x 6º – Quartas Ouro

10h40 – Jacareí x Iguanas – M16

11h00 – 9º x 12º – Semi Bronze

11h20 – 10º x 11º – Semi Bronze

11h40 – Semi Prata

12h00 – Semi Prata

12h20 – São José x Iguanas – M16

12h40 – Semi Ouro

13h00 – Semi Ouro

13h20 – Disputa de 11º

13h40 – Final Bronze

14h00 – Jacareí x São José – M16

14h20 – Disputa de 7º

14h40 – Final Prata

15h00 – Disputa de 3º

15h20 – Final Ouro