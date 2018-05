Depois de 2 meses fora dos campeonatos oficiais, as atletas da primeira divisão paulista disputarão a Segunda Etapa do Circuito de 7s. Tudo acontecerá na casa das campeãs da primeira etapa, as Minas do Sanja, no Centro Poliesprotivo Vale do Sol. Todas as categorias estão preenchidas: adulta, M19 e M16, reunindo 19 equipes nos dias 19 e 20 de maio.

A segunda etapa traz modificações bem acentuadas em relação à primeira. A começar pelo retorno das Leoas de Paraisópolis ao Circuito, depois da ausência sentida na primeira etapa. Rio Branco e Piratas ficam de fora, dando espaço para o Jacareí marcar sua presença na competição adulta. A novidade de fora do estado é a vinda do Melina como convidado, e a saída do Curitiba na categoria adulta.

No final das contas, 12 equipes ocupam a categoria adulta, apenas duas a categoria M19 e 5 na M16.

No Grupo A o clima é de fôlego para o Super Sevens: São José e Melina ocupam a mesma chave. As joseenses jogam com a torcida em casa e são mais experientes que as melinas, isto é fato, mas não podem ignorar a força que as mato-grossenses destacaram no qualificatório. Guarulhos e Taubaté ocupam o mesmo grupo e dão um toque especial ao batalhão de desenvolvimento, são acirrados entre si e revivem nos grupos a final bronze da etapa anterior.

O grupo B é do Band Saracens, USP, Pasteur e Leoas. Se trata de um grupo experiente, com todas as equipes vivenciando o Super Sevens, mas que ainda ressalta a potência nas bandetes e leoas que devem fazer mais um clássico e, desta vez, o Band Saracens tem o retorno da Juka Esteves somando no elenco. USP e Pasteur já fizeram duelos mais sólidos, porém as uspianas têm garantido boas margens de vantagem nos últimos tempos.

Finalizando a categoria adulta, o grupo C conta com o SPAC, o São José com sua equipe B, Iguanas e Jacareí. Entre joseenses e jacarés a briga deve ser bem disputada, já que conhecem o estilo de jogo alheio e ambas vêm de uma categoria de base fortemente fomentada. Se o SPAC chegar com estímulo semelhante ao do qualificatório para o Super Sevens, deve garantir o topo do grupo. Iguanas cresce em seu elenco e com certeza conhece os caminhos das jacarés e joseenes, talvez o que ainda lhe falta é a experiência de ambas.

A categoria de base revela, mais uma vez, o crescimento do M16 em São Paulo. São 5 equipes: São José, Iguanas, Guardiões e o Jacareí com times A e B. A multiplicidade é bem diferente do M19, que entra apenas com duas equipes: Curitiba e São José, valendo a observação do terceiro time da casa em um só campeonato e da necessidade de vir outro estado fomentar os jogos.

Jogos:

Sábado, 19 de maio de 2018

Local: Centro Poliesprotivo Vale do Sol

Grupo A: São José, Guarulhos, Taubaté, Melina

Grupo B: Band Saracens, USP, Pasteur, Leoas

Grupo C: SPAC, São José B, Iguanas e Jacareí

10:00 – São José x Taubaté

10:20 – Guarulhos x Melina

10:40 – Band Saracens x Pasteur

11:00 – USP x Leoas

11:40 – SPAC x Iguanas

12:00 – São José B x Jacareí

12:20 – Taubaté x Melina

12:40 – São José x Guarulhos

13:20 – Pasteur x Leoas

13:40 – Band Saracens x USP

14:00 – SPAC x Jacareí

14:20 – São José B x Iguanas

15:00 – São José x Melina

15:20 – Taubaté x Guarulhos

15:40 – Band Saracens x Leoas

16:00 – Pasteur x USP

16:20 – São José B x SPAC

16:40 – Iguanas x Jacareí

Domingo, 20 de maio de 2018

M16: Grupo A – Jacareí A, Iguanas, Guardiões

Grupo B – Jacareí B e São José

M19: São José e Curitiba

08:20 – São José x Jacareí B – M16

08:40 – Jacareí A x Iguanas – M16

09:00 – Quartas ouro

09:20 – Quartas ouro

09:40 – Quartas ouro

10:00 – Quartas ouro

10:20 – São José x Jacareí B – M16

10:40 – Jacareí A x Guardiões – M16

11:00 – Semifinal bronze

11:20 – Semifinal bronze

11:40 – Semifinal prata

12:00 – Semifinal prata

12:20 – Guardiões x Iguanas -M16

13:00 – Semifinal ouro

13:20 – Semifinal ouro

13:40 – Disputa de 11º

14:00 – Final bronze

14:20 – Disputa de 3º – M16

14:40 – Final – M16

15:00 – Disputa de 7º

15:20 – Final prata

15:40 – Disputa de 3º

16:00 – Final ouro