No último sábado, a seleção brasileira M20, em preparação para o Troféu Mundial, recebeu os paranaenses do Pé Vermelho em partida realizada no CT da Seleção em São José dos Campos, com vitória do selecionado nacional pelo placar de 31 a 7 em cima do time londrinense.

O Pé Vermelho teve em campo a base do time titular que já decretou o vice-campeonato paranaense adulto com uma rodada de antecedência. Após a disputa de dois tempos do amistoso, as comissões técnicas das equipes optaram pela realização de um tempo extra para utilização de atletas com menos ritmo de jogo. Esta movimentação extra terminou com placar de 35 a 0 para a Seleção Brasileira M20.

– Os meninos da seleção M20 são muitos bons, extremamente rápidos. Eles chegaram até a vencer o time B adulto da Seleção Brasileira recentemente. Perdemos o jogo, mas o ritmo das duas equipes foi muito bom. De maneira geral, estamos muito satisfeitos pelo convite que recebemos e, principalmente, por fazer parte da preparação deles para a sequência do ano. Quem ganha é o rugby brasileiro – diz o técnico londrinense William Heckler.

O Pé Vermelho tem como principal objetivo do ano fazer uma boa campanha no Super 16, no segundo semestre. A Seleção Brasileira M20 entra em campo, também em São José dos Campos, pelo Troféu Mundial M20, que corresponde à divisão de acesso ao grupo de elite das seleções M20. A competição será realizada em julho. O Brasil está no grupo B, que tem Portugal, Hong Kong e Tonga como concorrentes.