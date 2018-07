Está confirmado o segundo treino das Seleções Gaúchas Juvenis de Desenvolvimento FGR 2018, que ocorrerá no último final de semana de Julho, 28 e 29, na Sociedade Hípica Porto Alegrense, em Porto Alegre. As inscrições serão abertas na próxima semana no site da FGR.

Estão convidados à participar todos os atletas masculinos nascidos entre 1999 e 2005 e todas as atletas femininas nascidas entre 2000 e 2004 independente do tempo de rugby. O treino também será aberto para atletas femininas nascidas em 1999 e 2005 visando adequar os treinos da Seleção Gaúcha ao CGR 7s M-18 2018 e agregar a faixa etária de transição e desenvolvimento das atletas do infantil para o juvenil. Segundo o Head Coach Martin Castillo: “Queremos igualar a faixa etária de trabalho do feminino ao masculino a fim de estimular o desenvolvimento da categoria no estado”.

O primeiro treino ocorreu em Abril e teve duração de dois dias e contou com a presença de atletas das categorias M19, M17 e M15 Masculina e M18 e M16 feminina. No total 82 atletas juvenis de todo o estado participaram do treino, sendo 52 atletas da categoria masculina e 30 da feminina provenientes de 14 clubes e um projeto da UFPel.

‘Infelizmente, devido à coincidência de datas no calendário e a greve no mês de Junho, o segundo treino teve de ser adiado para Julho”, realça o Castillo. “Contudo, a distância entre um treino e outro permitiu que tivéssemos mais tempo para nos organizar e trazer novas parcerias para o treino”

Na manhã de Sábado ocorrerá um Workshop para esclarecimento das Leis do Jogo com os atletas juvenis, em parceria com os Árbitros RS. À tarde, o San Diego RC enfrenta o Farrapos RC e o Charrua RC joga com o Desterro RC, ambos válidos pela 2a rodada do Super 16. Já no domingo, também na Hípica, será ministrado o Curso de Arbitragem N1 pelo educador Lucas Toniazzo. O curso será aberto ao público geral e ocorrerá das 9h às 17h.

No domingo, o treino do Juvenil também contará com uma atividade de acompanhamento do Projeto Captar. A parceria foi feita com o manager e coordenador técnico da Academia de Desenvolvimento CBRu, Javier Cardozo, buscando diminuir custos para os atletas e treinadores participantes do Projeto e dos treinos. Na parte da tarde estão programados jogos entre grupos de microrregiões do estado.

Confira a programação:

SÁBADO (28/07) DOMINGO (29/07) 8:30h – Cadastramento obrigatório9h – Início das atividades

11h – Workshop Árbitros RS

12h – Almoço 13h – Jogos 2a Rodada Super 16 8:30 – Apresentação

9h – Início das atividade10h jogos

12:30 – Almoço

14h – Projeto Captar17h – Encerramento das atividades

“As parcerias para esse treino servirão como base para qualificação dos atletas e staff de vários clubes do Estado. O objetivo é que consigamos aumentar o número de envolvidos e chegarmos a meta de 100 atletas juvenis”, comenta Ana Paula Ripoll, responsável pelo Administrativo. Além disso, também afirma que “para o próximo treino seguimos em busca de mais parceiros nas áreas: técnicas, administrativas e de saúde. Aqueles que tiverem interesse em colaborar podem encaminhar um e-mail para feminino@fgrugby.com.br informando como gostaria de participar e principais áreas de trabalho”. Atualmente as comissões técnicas das equipes masculinas são formadas pelos seguintes clubes: URSM, SDRC, Brummers, Centauros, Guasca, Charrua e Predadores. Já as das equipes femininas são compostas por: Charrua, SDRC, Centauros e Predadores. Já a equipe de apoio da saúde é composta por fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia dos clubes URSM e Centauros.

Lembrando que as Seleções Gaúchas Juvenis de Desenvolvimento tem como foco auxiliar os clubes a desenvolverem as categorias de base dando treinamento, experiência e contato com rugbiers de todo o estado aos atletas juvenis, Coaches, managers e à área da saúde que estarão trabalhando com as equipes. Das Seleções de Desenvolvimento serão selecionados os atletas que representarão o Rio Grande do Sul em competições nacionais e internacionais, como Copa Cultura Inglesa (torneio nacional) e Valentín Martínez (torneio sul-americano).

Treinos:

Durante os treinos serão trabalhados aspectos físicos, técnicos e táticos de forma teórica e prática, focando no desenvolvimento dos valores do rugby e da segurança da prática esportiva.

Segundo Treino: 28 e 29 de Julho de 2018

Local: Sociedade Hípica de Porto Alegre – Porto Alegre/RS

Horário: das 9h às 17h nos dois dias

O próximo treino da Seleção está previsto para o dia 25 e 26 de Agosto, com local à definir.

Texto: FGR