Nos dias 9 e 10 de dezembro, no (SPAC), acontecerá a Copa Cultura Inglesa. A Federação Paulista entrará com duas seleções estaduais para a categoria única feminina M18: uma seleção do Vale do Paraíba e outra da Capital.

A seletiva da Capital acontecerá em 3 datas e as atletas de 16 a 18 anos (nascidas até 31/12/1999) estão convidadas.

Os treinos serão ministrados pela Treinadora Rafaela Turola com assistência técnica da Camila Lacerda, mas o convite está aberto para outros treinadores que tenham o desejo em fazer parte da comissão técnica.

A FPR ressalta: “apenas declare interesse e a disponibilidade de participar dos treinamentos”. Esta seleção será fruto de uma parceria entre os Clubes, Federação Paulista de Rugby e Academia de desenvolvimento da CBRu.

São 3 treinos confirmados, com possibilidade de um extra (no sábado 3/12/17) em local a confirmar.

Datas dos treinos:

29/11/2017 – Quarta feira

04/12/2017 – Segunda Feira

06/12/2017 – Quarta Feira

Local: Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo (NAR-SP) – Av. Padre José Maria, 555 – Santo Amaro, São Paulo – SP, 04753-060

Horário: 14h00 às 17h00

Os clubes devem enviar um e-mail com nome e ano de nascimento das atletas indicadas para as seletivas.