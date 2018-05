Após discussão com os clubes, a FPR informa as novas datas das finais do Paulista A de 2018, que sofreram adiamento na última semana devido a crise de abastecimento e deslocamento na última semana.

09/06 – Semifinais

Poli X Jacareí em São Paulo

São José X Pasteur em São José dos Campos

16/06 – Final

Local a definir

Demais divisões estão em discussão sobre alteração de datas

As demais séries estaduais estão com as discussões encaminhadas entre os clubes e a Federação Paulista de Rugby e serão informadas em breve sobre as alterações no calendário.