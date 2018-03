Nesse fim de semana, a Série C do Campeonato Paulista de Rugby abre sua temporada com três jogos. Na edição desse ano, serão dez clubes de oito cidades de todo o estado, no mais plural dos campeonatos desse ano, que acontece entre março e novembro. A maior novidade é a presença de Lechuza (Sorocaba/Itu) e o União Rugby Alphaville (Barueri) recém rebaixados para a divisão e que devem elevar ainda mais o nível das disputas e o acesso dos três melhores classificados para a Série B torna o campeonato ainda mais imprevisível.

A rodada inaugural acontece no domingo, com três jogos. O União, quarto colocado em 2017, faz sua estreia fora de casa contra o Armada, representante do litoral paulista e que tem como desafio manter a regularidade na campanha para melhorar seu desempenho e chegar às finais. O retrospecto é favorável ao União, que venceu ano passado por 22 a 15. FEA e Alto Tietê, agora reunido ao Mogi Nacanis (que surgiu como dissidência do ATR) vem de uma temporada ruim e precisam começar forte para ditar o ritmo para o resto do ano. O retorno dos Nacanis deve melhorar consideravelmente o desempenho do representante de Mogi, uma medida acertada dos clubes em unir forças novamente e trabalhar em conjunto. Em 2017, vitória FEAna por apenas 18 a 13.

Mas o destaque da estreia fica para o confronto entre Jequitibá (Campinas) e Jaguars (Jaguariúna), clássico da região de Campinas com dois times que vem mostrando evolução nos últimos anos e tem como meta chegar à fase final da competição pela primeira vez. No ano passado, ambos protagonizaram o duelo com maior pontuação entre duas equipes, um eletrizante 54 a 36 a favor dos Jaguars.

Campeonato Paulista C – Semana 1

Dia 18/03/2018 às 15h – Armada X União

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Dia 18/03/2018 às 15h30 – Jequitibá X Jaguars

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Condomínio Itapoan – Campinas, SP

Dia 18/03/2018 às 15h – ATR/Mogi X FEA

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Foto: José Nave / Expedição Rugby