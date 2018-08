O sábado será grande para o rugby mineiro. O SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, receberá desde cedo a edição 2018 do Minas Sevens, o Campeonato Mineiro de Sevens, masculino e feminino, que deu um salto de qualidade em seu trabalho de promoção ganhando um palco de visibilidade e transmissão ao vivo na 98FM, com narração de Virgílio Neto, que ainda dará uma palestra às 13h, no Espaço Teatro Cine do Sesc Venda Nova, “Rugby Mineiro e Brasileiro: Oportunidades e Desafios”.

O Minas Sevens terá 6 participantes masculinos e 6 femininos (incluindo o Delta, do Piauí, como convidado em ambas as categorias). Os jogos serão todos no mesmo dia, com cada time podendo fazer até 4 jogos.

O dia se encerrará com o duelo do Super 16 entre BH Rugby e Guanabara, motivo pelo qual o BH não entrou na disputa entre os homens no Minas Sevens. Um dia inteiro de bons jogos na capital mineira.





- Continua depois da publicidade -

Masculino

Grupo M: Uberlândia, Ituiutaba e Delta (PI)

Grupo G: Varginha, UFLA e Inconfidência

Feminino

Grupo A: Uberlândia, Alpha e Ituiutaba

Grupo B: BH Rugby, Inconfidência e Delta (PI)

Tabela

08h00 – Uberlândia x Alpha – Feminino

08h16 – BH Rugby x Delta – Feminino

08h32 – Uberlândia x Ituiutaba – Masculino

08h48 – Varginha x Inconfidência – Masculino

09h04 – Alpha x Ituiutaba – Feminino

09h20 – Delta x Inconfidência – Feminino

09h36 – Ituiutaba x Delta – Masculino

09h52 – Inconfidência x UFLA – Masculino

10h08 – Ituiutaba x Uberlândia – Feminino

10h24 – Inconfidência x BH Rugby – Feminino

10h40 – Delta x Uberlândia – Masculino

10h56 – UFLA x Varginha – Masculino

11h12 – 5º lugar Feminino

11h28 – 5º lugar Masculino

13h00 – Semifinal Feminina – 1º A x 2º B

13h15 – Semifinal Feminina – 1º B x 2º A

13h30 – Semifinal Masculina – 1º M x 2º G

13h45 – Semifinal Masculina – 1º G x 2º M

14h00 – 3º lugar Feminino

14h15 – 3º lugar Masculino

14h30 – Final Feminina

14h45 – Final Masculina