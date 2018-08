No Portinho, o Ilhabela derrubou o último invicto da divisão em grande estilo e deixou a disputa pelo título totalmente em aberto, com quatro equipes separadas por apenas 4 pontos. Os Tubarões foram avassaladores do começo ao fim, abrindo o placar ao 5′ com Paulo “Gordo” Souza e manteve o domínio das ações ao longo da etapa, anotando nada menos que cinco tries antes antes de Guilherme Ferreira interromper a sequência para diminuir para os Jacarés.

O try dos visitantes foi apenas uma nota destoante na partida perfeita do Ilhabela, que voltou a pontuar com André Moraes, autor de incríveis 5 tries em sequência, e já no fim, houve tempo para Souza completar seu hat-trick e selar a vitória.

SPAC renasce e encosta nos líderes

O time de Desenvolvimento do SPAC jogou em seus domínios e conseguiu uma boa vitória diante do Guarulhos, que aproveitou o tropeço do time B do Jacareí para voltar para briga pelo título. A vitória alviceleste começou a ser construída logo aos 3′, com o hooker Jairo Isac cruzando o ingoal pela primeira vez. Como esperado, o Guarulhos mostrou resistência especialmente nos avançados, mas no maior campo da divisão, o time da casa não teve dificuldades para criar espaços e ampliar, com Allan Bruno Macedo e o veteraníssimo Federico Spago fechando o primeiro tempo com 22 pontos não respondidos pelo Guarulhos.

- Continua depois da publicidade -

No segundo tempo o predomínio britânico se manteve apesar dos visitantes iniciarem uma reação quando Rafael Ferreira apoiou para diminuir o placar, mas a resposta foi imediata com Amiky, Javi Bordaberry e Macedo guardando seu segundo try do dia, selando a vitória.

Na próxima rodada, o segundo turno se inicia novamente com a reedição da final de 2017, entre Leões e SPAC. Na abertura do campeonato, a vitória foi de Paraisópolis por 38 a 19. O Ilhabela por sua vez recebe o Guarulhos atrás da segunda vitória seguida na temporada, que pode lhe valer a liderança.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 8

Dia 28/07/2018 às 16h – Ilhabela 86 X 05 Jacareí Desenvolvimento

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Mirko Weber

4º árbitro: Luiz Henrique Bernardo

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Dia 29/07/2018 às 13h – SPAC 46 X 07 Guarulhos

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Mirko Weber e Erika Weiss

4º árbitro: Angelica Gevaerd

Local: SPAC – São Paulo, SP

Classificação