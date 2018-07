Todas as equipes do estado de São Paulo estão convidadas a participar da 2ª Etapa do Circuito Paulista de Rugby Infantil – 22ª Festival Leopardo Guerreiro.

A etapa será realizada no dia 22 de julho de 2018, no Poliesportivo Morumbi, localizado na Avenida Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Jardim Morumbi, São José dos Campos-SP.

As equipes interessadas em participar devem enviar um e-mail para juliarugby@hotmail.com com cópia para karina.lira@fprugby.org.br com a quantidade de crianças por categoria e comissão técnica.