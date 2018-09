Depois de uma partida equilibrada no primeiro turno, a expectativa era grande para a revanche entre Guarulhos e Leões, mas dessa vez a juventude falou mais alto com sobras, abrindo vantagem ainda no primeiro tempo em mais uma jornada inspirada de Ítallo, que anotou 22 pontos e chegou aos 96 na temporada. Ele abriu caminho aos 2′ com um penal e os avançados de Paraisópolis correram para três tries com Barbalho, Edson e Patrício, sem resposta do Guarulhos no primeiro tempo.

A reação dos rubro-negros veio no primeiro minuto com penal solitário de Yago logo após o cartão amarelo dado a Patrício, mas o time da casa não aproveitou a vantagem e viu os Leões prontamente tomaram conta da partida com 10 pontos de Ítallo em sequência que fecharia o dia com 80% de aproveitamento nas conversões e mais um penal. Xandy guardou mais um para os visitantes para anotar o último try da partida.

SPAC assume a terceira colocação com vitória no clássico

Mesmo jogando fora de seus domínios, o SPAC se manteve vivo na luta pelo bicampeonato inédito da divisão, vencendo com propriedade a Medicina, e mostrou seu domínio desde o princípio com Eduardo, Raj Spago e Marcelo Han anotando tries nos primeiros treze minutos, e a linha mostrou serviço com Spago novamente, Higgins e Ludgero “Sedex” que também abriu a contagem no segundo tempo. O ritmo imposto pelo alviceleste foi muito forte para os Médicos, que não conseguiram acompanhar e só interrompeu o solo SPACiano aos 24′ com Yang Yu fazendo o try solitário para a Medicina, que segue na última colocação da divisão.

- Continua depois da publicidade -

Jacareí vence jogo movimentado e elimina Ilhabela

A partida mais esperada da rodada era entre o Jacareí e Ilhabela, dois dos líderes e precisando da vitória para seguir vivo na disputa. Com características ofensivas parecidas e os dois melhores ataques da competição, as equipes se lançaram ao ataque desde os primeiros minutos, e o oitavo Roberto Yamamoto abriu o placar aos 9′. Os Jacarés não se intimidaram e seguiram com seu padrão de jogo, e a resposta foi contundente, com quatro tries em dez minutos, com Furst, Proença, Eliel e Wesley cruzando o ingoal adversário, e depois de nova troca de tries entre as equipes, o Ilha encostou no último lance antes do intervalo, novamente com Yamamoto.

No segundo tempo, Proença guardou dois penais para dar mais tranquilidade ao Jacareí, e após Homero novamente descontar para o Ilha, o time da casa mais uma vez mostrou sua força, com três tries em seis minutos, minando a reação dos visitantes. Mesmo com o placar definido, houve tempo para Proença e Yamamoto completarem a trinca de tries no dia e 100 pontos na soma do placar e fechando atuações destacadas, com 27 pontos para o jovem atleta dos Jacarés, assim como Roberto Yamamoto pelo lado dos Tubarões, que assumiu o posto de tryman da divisão.

Com a derrota, o Ilhabela está fora da briga pelo título da divisão.

A próxima rodada acontece na primeira semana de outubro, e com dez pontos ainda em disputa, o Leões de Paraisópolis viaja até Ilhabela e pode garantir o bicampeonato da divisão com uma rodada de antecedência. Os times B de SPAC e Jacareí se enfrentam buscando a vitória e torcendo por um tropeço do atual campeão para adiar a decisão por mais uma rodada.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 12

Dia 22/09/2018 às 12h – Medicina 07 X 74 SPAC B

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Arena Paulista de Rugby – São paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 14h – Jacareí B 65 X 35 Ilhabela

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 14h30 – Guarulhos 03 X 42 Leões de Paraisópolis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Genival Souza

4º árbitro: Leonardo Yamada

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP