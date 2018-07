As quatro melhores equipes da Série D se enfrentam nesse fim de semana, e tem jogo valendo a liderança!

Em Ribeirão Preto, o time da casa tenta manter a campanha perfeita, mas terá pela frente o o maior desafio da temporada. É o Rio Preto, que lidera a divisão com um jogo a mais e fará seu último jogo no primeiro turno. As equipes já tem um histórico recente com uma vitória para cada lado, sempre na casa do adversário e a expectativa é novamente de uma partida difícil para os dois.

De olho na recuperação, Piracicaba e Pinda se enfrentam para seguir na luta pelo título. O campeonato é disputado em pontos corridos e para o clube do Vale, uma terceira derrota pode praticamente tirar a equipe da briga pelo título. Com um jogo a menos, o Piracicaba faz sua estreia em casa e conta com o retrospecto positivo (67% de aproveitamento em casa na última temporada) para se aproximar dos líderes.

Campeonato Paulista D – Semana

Dia 01/07/2018 às 15h – Piracicaba X Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e João Belluzzi

4º árbitro: Rodrigo Vicentim

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 01/07/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Rio Preto

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Eduardo Vilella

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Avelino – Ribeirão Preto, SP