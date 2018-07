O Campeonato Paulista B viveu um fim de semana de grandes jogos, com destaque para o jogão entre Tornados e Tucanos, a Taça Laranja, que valia pontos preciosos na parte de cima a tabela. O Tornados, no entanto, se impôs fenomenalmente, com um 97 x 21 que manteve o 100% de aproveitamento do clube, que soma agora 7 vitórias bonificadas em 7 jogos – já classificado às semifinais.

Nos demais embates, o São Carlos se manteve dentro do G4 com um crucial triunfo de 43 x 00 sobre o Cougars, ao passo que o Urutu venceu dérbi paulistano contra o lanterna São Bento, 24 x 10, e entrou de vez na briga pelas semifinais.

Os jogos

Em São Paulo, São Bento e Urutu fizeram um confronto tenso buscando sair das últimas posições, em uma história que ainda vai se estender até o final da fase de classificação. O Urutu abriu o placar com Jadson logo após o chute de saída, aproveitando indefinição do São Bento na recepção (que começou com apenas 14 em campo) para cruzar o ingoal com menos de um minuto de jogo. Restabelecido do susto inicial e com a equipe completa, o equilíbrio das ações prevaleceu durante toda etapa, com alternância nas oportunidades de pontuar mas um grande número de falhas especialmente dentro dos 22m manteve o placar inalterado até os 30′, com João Venturini finalizando o bom trabalho da linha para mergulhar no ingoal na ponta esquerda.

A resposta do Urutu foi rápida, com Massaini reforçando a superioridade dos avançados do time grená e apoiando após sequência de fases. Antes do intervalo, ainda houve tempo para para o São Bento encostar com Jorge William buscando um bom chute nas costas da defesa, que falhou em manter a posse e facilitou para o rápido ponta fechar o primeiro tempo em 14 a 10 para os visitantes. A intensidade se manteve no segundo tempo, mas o São Bento falhou em transformar suas chances em pontos e viu o Urutu melhor sobretudo nos scrums. Lucas Soares ampliou para os visitantes e Jadson mais uma vez abusando da velocidade, superou a linha de defesa adversária para dar números finais ao jogo e garantir importante ponto de bonificação na tabela, que mantém a equipe sonhando com a classificação.

No jogo mais esperado da rodada, o Tornados recebeu o Tucanos em confronto de dois prováveis finalistas e o que se viu foi um jogo de uma nota só, onde o time da casa foi simplesmente perfeito, impondo seu ritmo de jogo desde o primeiro minuto com Rafael Franz cruzando o ingoal logo no início seguido por nada menos que outros seis tries antes do clube de São João da Boa Vista interromper a série aos 38’com Guilherme Neto tirando o zero do placar para os visitantes. Diego Bortoloti descontou mais uma vez no início da segunda etapa, mas o que parecia o início de uma reação foi rapidamente enterrada pelo Tornados com Alcino ampliando aos 5′, com direito a um suspiro final do Tucanos aos 10′, novamente com Bortoloti. Dos 15′ até o apito final, foram mais sete tries, incluindo o hat-trick de Alcino e de Basquetinho Franz, fechando uma partida memorável para o mais que líder Tornados, que segue avassalador no Paulista B.

Mesmo derrotado, o Tucanos se mantém na terceira colocação, sete pontos à frente do São Carlos, que retornou à zona de classificação graças ao triunfo sobre o Cougars, em casa. Os Rinocerontes suportaram a pressão inicial do Cougars para construir a vitória ainda no primeiro tempo, tirando o zero do placar aos 9′ com Luis Cameirão, que anotaria um total de 4 tries ao longo do jogo, seguido por Bertuga e Italo, levando uma vantagem tranquila de 38 a 0 para o intervalo. Com o intenso desgaste físico dos dois lados, o São Carlos administrou a boa vantagem conquistada e suportou as investidas dos visitantes, que não tiveram sucesso em vazar a meta adversária e no minuto final, viu italo cruzar novamente o seu ingoal para dar números finais à partida.

Na próxima rodada, A Engenharia Mackenzie entra em campo e pode praticamente se garantir nas finais diante do amaçado Wallys, enquanto Piratas e ABC tentam retornar ao G4.

Campeonato Paulista B – Semana 11

Dia 14/07/2018 às 11h – São Bento 10 X 24 Urutu

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Regis Oliveira

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 14/07/2018 às 15h – Tornados 97 X 21 Tucanos

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Aline Tomaz

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 14/07/2018 às 15h – São Carlos 43 X 00 Cougars

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Ricardo Barboza e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Eduardo Vilela

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Classificação