O Campeonato Brasileiro Feminino de Sevens, o Super Sevens, já tem suas 8 equipes fixas, isto é, os 8 clubes garantidos em todas as etapas programada da temporada 2018. SPAC, Delta, Desterro e Melina foram os 4 melhores do Torneio Classificatório, disputado neste fim de semana, no Clube de Campo do Palmeiras, no extremo Sul de São Paulo. Os 4 times se juntarão a Niterói, São José, Curitiba e Leoas de Paraisópolis no grupo das equipes fixas, firmando-se na elite do rugby feminino nacional. A novidade com relação à temporada 2017 foi a saída do Band Saracens e a promoção inédita do Melina, do Mato Grosso.

O primeiro dia de jogos não reservou maiores surpresas, com os 8 clubes apontados como favoritos prevalecendo. Band Saracens, Desterro e Delta fecharam o dia invictos e despontando. O SPAC pelo Desterro, não conseguiu se classificar bem, caindo no caminho do Band no mata-mata.

No domingo, as quartas de final abriram o dia com decisões. No primeiro duelo, o Delta prevaleceu sobre o Charrua em jogo que prometia, em um 14 x 00 suado que revalidou o time do Piauí por mais uma temporada na elite – com destaque para Lilo e tendo como revelação duas atletas da seleção venezuelana, Maryanne e Nardelys.

Depois, Melina venceu um jogão contra o Vitória, que acabou com as matogrossenses conseguindo o feito inédito com um 12 x 05. Na sequência, o Desterro, com um elenco forte, incluindo a olímpica Tatá, mostrou evolução sobre o ano passado e se impôs sobre a USP, 22 x 05. Por fim, o cruel clássico paulistano foi de alegria para o SPAC, de Paulinha Ishibashi, que liderou o renascimento do clube decano após uma fraca temporada em 2017. Preciosos 14 x 00 sobre o Band Saracens, que sofreu somente uma derrota – mas fatal.

Com a sorte na temporada resolvida, o SPAC caminhou rumo ao título, derrotando Desterro e Delta nos dois últimos jogos do dia, para festejar um título que pode ser importantíssimo para o restante da temporada da equipe.

O Super Sevens 2018 deverá começar em agosto, com locais e datas finais a serem confirmados.

Resultados

Sábado, dia 21 de abril

09h00 – Delta 68 x 00 São Lourenço

09h20 – Vitória 12 x 07 USP

09h40 – Band Saracens 32 x 00 Pasteur

10h00 – Melina 45 x 07 Goianos

10h20 – Desterro 39 x 00 Taubaté

10h40 – SPAC 22 x 07 Charrua

11h20 – Delta 29 x 00 USP

11h40 – Vitória 68 x 00 São Lourenço

12h00 – Band Saracens 29 x 07 Goianos

12h20 – Melina 43 x 00 Pasteur

12h40 – Desterro 40 x 05 Charrua

13h00 – SPAC 29 x 00 Taubaté

13h40 – Delta 29 x 00 Vitória

14h00 – USP 52 x 00 São Lourenço

14h20 – Band Saracens 24 x 17 Melina

14h40 – Goianos 29 x 00 Pasteur

15h00 – Desterro 19 x 10 SPAC

15h20 – Charrua 37 x 00 Taubaté

Grupo A: 1 Delta (PI), 2 Vitória (ES), 3 USP (SP), 4 São Lourenço (MG)

Grupo B: 1 Band Saracens (SP), 2 Melina (MT), 3 Goianos (GO), 4 Pasteur (SP)

Grupo C: 1 Desterro (SC), 2 SPAC (SP), 3 Charrua (RS), 4 Taubaté (SP)

Domingo, dia 22 de abril

09h00 – Quartas de final – Delta 14 x 00 Charrua

09h20 – Quartas de final – Melina 12 x 05 Vitória

09h40 – Quartas de final – Desterro 22 x 05 USP

10h00 – Quartas de final – Band Saracens 00 x 14 SPAC

10h20 – Semifinal Bronze – Goianos 54 x 00 São Lourenço

10h40 – Semifinal Bronze – Pasteur 05 x 00 Taubaté

11h30 – Semifinal Prata – Vitória 00 x 05 Charrua

11h50 – Semifinal Prata – USP 00 x 27 Band Saracens

12h10 – Semifinal Ouro – Delta 17 x 07 Melina

12h30 – Semifinal Ouro – Desterro 14 x 15 SPAC

13h10 – Disputa de 11º lugar – São Lourenço 15 x 12 Taubaté

13h30 – Final Taça Bronze – Disputa de 9º lugar – Goianos 34 x 00 Pasteur

13h50 – Disputa de 7º lugar – Vitória 00 x 05 USP

14h10 – Final Taça Prata – Disputa de 5º lugar – Charrua 00 x 20 Band Saracens

14h30 – Disputa de 3º lugar – Melina 05 x 19 Desterro

14h50 – FINAL – Delta 10 x 12 SPAC