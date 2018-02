Dois jogos movimentaram a semana de abertura da Série A do Campeonato Paulista de Rugby, com resultados bem diferentes.

Jogando em casa, a Poli abriu sua defesa de título com o pé direito mesmo desfalcada de seus principais nomes contra o Rio Branco e confirmou o favoritismo ao vencer por 47 a 10 em uma partida dura, apesar da vantagem politécnica ao longo de toda partida, fechando o primeiro tempo com 21 a 3 a seu favor e mantendo o ritmo na etapa final frente os renovados e motivados Pelicanos, que não conseguiram evitar a derrota e o jejum diante do rival.

Na Arena Paulista de Rugby, Bandeirantes Saracens e SPAC fizeram um jogo equilibrado do começo ao fim e alternâncias na liderança ao longo de toda partida. O Band abriu vantagem na parte final, mas o SPAC encontrou forças para buscar novamente o empate nos minutos finais e garantir dois pontos para a tabela. Os quatro tries para cada lado também garantiram um ponto de bonificação para as equipes.

No próximo sábado, o Vale do Paraíba recebe dois jogos que completam a primeira rodada. O Jacareí recebe o estreante Templários de São Bernardo do Campo no Campo do Balneário, enquanto o São José encara o Pasteur, um de seus mais tradicionais rivais, no Campo dos Alemães.

Campeonato Paulista – Série A – 1ª rodada

Dia 24/02/2018 às 15h00 – Band Saracens (15) 29 X 29 (15) SPAC

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Tomás de Goycochea

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby (CERET) – São Paulo, SP

Dia 24/02/2018 às 15h30 – Poli (21) 47 X 10 (03) Rio Branco

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Luciano Sampaio

4o árbitro: Vanessa Xavier

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 47 10 37 Band Saracens São Paulo 3 1 0 1 00 1 0 29 29 0 SPAC São Paulo 3 1 0 1 0 1 0 29 29 0 Jacareí Jacareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Templários São Bernardo do Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Branco São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 10 47 -37

Foto: Denys Flores