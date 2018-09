Nesse sábado, SPAC e Charrua irão duelar pelo Super 16, em partida única, em São Paulo, valendo classificação às quartas de final para os dois times. Trata-se da Repescagem entre o 2º colocado do Grupo C (o grupo de pior ranking do torneio) e o 3º colocado do Grupo D (o grupo de melhor ranking), previsto no regulamento.

O confronto entre o decano paulistano e o decano porto-alegrense, os clubes mais antigos de São Paulo e Rio Grande do Sul, é acontecimento raro. A única vez que os dois times duelaram em competições nacionais de XV foi na edição de 2004 da finada Copa do Brasil, quando o SPAC venceu em Porto Alegre o Charrua nas quartas de final por 102 x 03.

Muita coisa mudou no rugby brasileiro desde então. O Charrua era um clube novo em 2004 e a experiência pesou demais. Hoje, os Índios porto-alegrenses são já um clube mais maduro e mostraram competência na estreia na primeira divisão nacional. O SPAC, por sua vez, nesse intervalo, foi campeão brasileiro em 2013 e alcançou as semifinais pela última vez em 2015, mirando novamente tal feito para 2018.

“Nós temos um plano em ação através do Super 16, onde estamos construindo profundidade, consistência e crescendo no jogo. O fato do SPAC ser um time de tradição, com poder criativo, valores individuais, um bom treinador e jogar em casa, não muda nossa estratégia. Só reforça que se não aplicarmos nosso jogo iremos padecer. Significa que nossa preparação tem de ser impecável. O objetivo deste sábado é ter uma atuação na qual saiamos orgulhosos e se assim o fizermos o resultado virá junto. Temos um plantel animado com o momento que vivemos. É um grupo extraordinário de pessoas, onde todos querem jogar e a escalação nunca foi tão difícil”, comentou Felipe Aguilar, auxiliar técnico do Charrua.

Já Leandro Gevaerd, treinador do SPAC, ressaltou que “o jogo será bem duro, pois as possibilidades de quartas de final são iguais para ambos os times. Tivemos uma campanha positiva em nossa visão, atingindo os resultados que esperávamos. Trabalhamos forte nessas semanas de pausa e buscaremos um jogo aberto, cientes do pack de forwards forte e aguerrido do Charrua, o qual buscaremos igualar. Iremos completos ao jogo na busca pela vitória”.

E aí, quem ganha? Jogo ao vivo na rádio Gol e Rock.

Repescagem para as Quartas de final

Dia 15/09/2018 às 15h30 – SPAC x Charrua

Árbitro: Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP