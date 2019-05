Dois jogos abrem a quinta rodada do Paulista A, a antepenúltima da fase de classificação, com transmissão ao vivo pela TV NSports e Rádio Gol&Rock. A divisão de elite do estado entra na reta final e as duas pontas da tabela tem duelos importante.

Na parte de cima, Poli e Pasteur podem ser as primeiras equipes a se garantirem matematicamente na fase final, enfrentando o Pasteur na Arena Paulista. A equipe está invicta e tem 100% de aproveitamento dos pontos, e reafirmou sua condição de time a ser batido após grande vitória sobre o Jacareí fora de casa no último fim de semana, com um trabalho defensivo que anulou o adversário. Seu rival dessa vez será o Pasteur, que caiu diante do São José em um duelo épico entre duas equipes de muito poder ofensivo que proporcionaram diversas alternâncias no placar. Os Galos também podem passar à fase final, mas precisam de uma vitória simples para celebrar o feito com antecedência.

Na parte de baixo da tabela, a situação é dramática para SPAC e Templários. As equipes são as únicas a não vencer no campeonato até aqui, dividindo a última colocação e uma nova derrota contra um adversário direto do Z4 pode deixar a situação praticamente irreversível. O Templários voltou a mostrar muitas deficiências na segunda etapa e depois de um início forte, foi dominado pelo Tornados, e terá que redobrar sua atenção nesse quesito contra o SPAC. Pelo desempenho das equipes até então, os britânicos do SPAC eram os favoritos diante do Band Saracens, mas a derrota inesperada coloca a mais tradicional equipe do país em situação delicada, com seu ataque precisando mostrar mais força.

Campeonato Paulista A- semana 7

Dia 04/05/2019 às 12h – SPAC X Templários – AO VIVO TVNSPORTS

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Luciano Sampaio

4º árbitro: Alberto Nepomuceno

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 15h45 – Pasteur X Poli – AO VIVO GOL & ROCK

Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Genival Souza

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 20 4 4 0 0 4 0 321 9 312 São José São José dos Campos 20 4 4 0 0 4 0 326 39 287 Pasteur São Paulo 17 4 3 0 1 4 1 259 45 214 Jacareí Jacareí 15 4 3 0 1 3 0 217 57 160 Tornados Indaiatuba 5 4 1 0 3 1 0 102 173 -71 Band Saracens São Paulo 5 4 1 0 3 1 0 30 332 -302 SPAC São Paulo 0 4 0 0 4 0 0 10 252 -242 Templários São Bernardo do Campo 0 4 0 0 4 0 0 23 378 -355

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento