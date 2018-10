Um dia para ficar na história do Rugby juvenil e de Americana, sede inédita de uma etapa do Paulista Sevens, que teve início nesse fim de semana com a realização das disputas M17.

No grupo A, o SPAC voou baixo desde o apito inicial, abrindo sua vitoriosa campanha com um indiscutível 36 a 0 no duelo da capital contra o Pasteur, enquanto o Jacareí também mostrou solidez vencendo os anfitriões por 26 a 5.

Mesmo com o conjunto mais inexperiente, o Piratas deu trabalho para os britânicos e foi a equipe a anotar mais pontos sobre os futuros campeões, e celebrou sua primeira vitória no dia contra o Ilhabela, suficiente para se garantir na disputa de 5º lugar. O SPAC venceu o Jacareí no mais esperado duelo do grupo para se classificar para a final, deixando os atuais campeões na disputa de 3º lugar.

No grupo B, o São José fez a melhor campanha da primeira fase, com 4 vitórias, média de mais de 30 pontos por partida e apenas 21 pontos sofridos, mas teve no Rio Branco seu grande adversário, em um confronto finalizado a favor dos joseenses por 36 a 14. Os Pelicaninhos começaram caindo diante do Iguanas, mas se recuperaram e contaram com um tropeço do time de São José frente ao Jacareí B para assegurar o segundo posto. A falta de entrosamento pesou para o combinado Band/Pira e São Roque, que saiu sem vitórias.

Na fase final, o Ilhabela abriu com vitória diante do combinado da capital e interior, e na sequência veio uma disputa de Vale contra capital e interior, mostrando a força da região na formação de atletas, mas os resultados foram positivos para os adversários. O Pasteur superou o Iguanas no sufoco, por uma conversão de vantagem para assegurar a 8ª colocação. Os anfitriões de Americana tiveram a melhor vitória da decisão, passando pelo Jacareí B por 38 a 5, mas o time principal dos Jacarés garantiu o triunfo sobre os Pelicanos por 28 a 7, assegurando um lugar no pódio. Na grande final, o SPAC foi implacável sobre o São José e venceu por 31 pontos não respondidos pelos joseenses para assegurar o título da etapa.

A etapa decisiva da categoria acontecerá no dia 1º de dezembro em São José dos Campos, com 8 equipes.

Classificatório Paulista Sevens M17 – Americana

Dia 27/10/2018 a partir das 9h

Local: Centro Cívico Municipal de Americana – Endereço: R. Sergipe, 730 – Americana, SP

Grupo A: Jacareí, Ilhabela, Pasteur, Piratas, SPAC

Grupo B: Iguanas, São José, Jacareí B, Rio Branco, Band/Piracicaba/São Roque

09h00 – Pasteur 00 X 36 SPAC

09h20 – Jacareí 26 X 05 Piratas

09h40 – Iguanas 22 X 12 Rio Branco

10h00 – Jacareí B 15 X 12 Band/Piracicaba/São Roque

10h20 – Piratas 12 X 32 SPAC

10h40 – Ilhabela 00 X 12 Pasteur

11h00 – São José 31 X 07 Jacareí B

11h20 – Rio Branco 30 X 00 Band/Piracicaba/São Roque

11h40 – Ilhabela 05 X 25 Piratas

12h00 – Jacareí 07 X 19 SPAC

12h20 – São José 36 X 14 Rio Branco

12h40 – Iguanas 31 X 00 Band/Piracicaba/São Roque

13h00 – Ilhabela 05 X 26 SPAC

13h20 – Jacareí 50 X 07 Pasteur

13h40 – São José 48 X 00 Band/Piracicaba/São Roque

14h00 – Iguanas 14 X 21 Jacareí B

14h20 – Pasteur 26 X 07 Piratas

14h40 – Jacareí 21 X 00 Ilhabela

15h00 – Jacareí B 12 X 19 Rio Branco

15h20 – Iguanas 00 X 33 São José

15h40 – Ilhabela 34 x 07 Band/Piracicaba/São Roque – Disputa de 9º lugar

16h00 – Pasteur 14 x 12 Iguanas – Disputa de 7º lugar

16h20 – Piratas 38 x 05 Jacareí B – Disputa de 5º lugar

16h40 – Rio Branco 07 x 28 Jacareí – Disputa de 3º lugar

17h00 – São José 00 x 31 SPAC – FINAL