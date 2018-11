O fim de semana foi azul e branco mais uma vez em Vinhedo, na disputa do classificatório M15 do Paulista Sevens. Mas não foi o azul e branco dos anfitriões que brilhou no alto do pódio, e sim do SPAC, que repetiu o bom desempenho de sua categoria M17 para levar o título da etapa.

Na fase de classificação, o Jacareí se garantiu na fase final ao vencer o seu grupo com uma boa vitória sobre o São Paulo 7s e depois uma disputa dura contra o Ilha, que ficou em segundo com empate diante do combinado paulista. O SPAC foi absoluto no grupo formado apenas por equipes da capital, abrindo sua jornada com vitória sobre o Pasteur e decidindo o grupo contra os Leões, que também superou os Galinhos. No grupo C, o São José não teve dificuldades para assegurar a primeira posição, superando o Cougars e o time B dos Jacarés sendo a única equipe a não sofrer pontos.

Na fase final, a experiência falou mais alto para o Pasteur sobre o São Paulo 7s e Cougars, terminando na sétima colocação. Os Leões garantiram o quarto posto ao vencer os dois confrontos do triangular contra Ilhabela em um jogo duríssimo e Jacareí B, sexto colocado. Na decisão, SPAC e Jacareí mostraram que eram as melhores equipes do torneio em uma partida muito equilibrada decidida por apenas um try a favor dos britânicos. A vitória sobre o São José garantiu o título antecipado aos SPACianos, e no confronto do Vale, o Jacareí assegurou o vice.

No próximo sábado, acontece o classificatório do M19, em São Paulo.

Paulista Sevens M15 – Etapa Classificatória

Dia 03/11/2018 a partir das 10h

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Grupo A: Jacareí, Ilhabela e São Paulo 7s

Grupo B: SPAC, Pasteur e Leões de Paraisópolis

Grupo C: São José, Jacareí B e Cougars

10h00 – Jacareí 21 X 00 São Paulo 7s

10h20 – SPAC 21 X 00 Pasteur

10h40 – Jacareí B 12 X 05 Cougars

11h00 – Ilhabela 12 X 12 São Paulo 7s

11h20 – Pasteur 05 X 24 Leões de Paraisópolis

11h40 – São José 24 X 00 Cougars

12h00 – Jacareí 12 X 05 Ilhabela

12h20 – SPAC 24 X 10 Leões de Paraisópolis

12h40 – São José 25 X 00 Jacareí B

13h40 – 3A X 3B – Cougars 05 x 31 Pasteur

14h00 – 2A X 2B – Ilhabela 00 x 10 Leões

14h20 – 1A X 1B – Jacareí 15 x 20 SPAC

14h40 – 3B X 3C – Pasteur 43 x 00 São Paulo 7s

15h00 – 2B X 2C – Leões 27 x 00 Jacareí B

15h20 – 1B X 1C – SPAC 24 x 05 São José

15h40 – 3C X 3A – São Paulo 7s 17 x 05 Cougars

16h00 – 2C X 2A – Ilhabela 12 x 05 Jacareí B

16h20 – 1C X 1A – Jacareí 19 x 05 São José

Classificação: 1 SPAC, 2 Jacareí, 3 São José, 4 Leões, 5 Ilhabela, 6 Jacareí B, 7 Pasteur, 8 São Paulo 7s, 9 Cougars;