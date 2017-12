Uma grande novidade anima as mulheres do estado de São Paulo: o SPAC Lions 2017 contará com uma partida de XV Feminino entre BandUSP e Seleção Oeste. O jogo acontecerá no domingo (10), a partir das 12h20.

O BandUSP é uma junção, como o nome diz, de atletas da USP e do Band Saracens, combinado que já atuou, ano passado, nas partidas. A Seleção Oeste é composta por atletas do Rio Branco, Pasteur, Tsunami e demais equipes da região oeste paulistana.