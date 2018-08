A divisão de Desenvolvimento de São Paulo entra em campo nesse fim de semana com uma rodada decisiva para o SPAC B, que recebe o Ilhabela, no confronto entre duas equipes que ainda lutam pelo título. Leões e Jacareí são os favoritos em seus jogos contra Medicina e Guarulhos respectivamente, e caso vençam, devem vão colocar pressão nos demais, com apenas mais 15 pontos em jogo a partir da próxima rodada.

No primeiro turno, a vitória foi SPACiana na casa dos Tubarões por 36 a 21, mas desde então o Ilha se reabilitou com duas grandes vitórias e colou nos líderes, e a memória de jogar no SPAC, palco do maior título da história da equipe (Copa do Brasil, a antiga segunda divisão nacional, em 2011) pode dar motivação adicional para a equipe que ostenta a melhor defesa do campeonato e conta com os trymen até aqui, os experientes Paulo Souza e Roberto Yamamoto. O SPAC no entanto tem campanha muito positiva em casa e em todas as edições da divisão ficou entre os melhores.

Medicina e Guarulhos jogam em casa em busca da reabilitação em uma temporada em que ambos alternaram boas e más apresentações, mas a acirrada disputa pelo título entre Leões e Jacareí B não irá tornar sua missão mais fácil. A Med precisará melhorar a eficiência de seu ataque, o pior até aqui, enquanto o Guarulhos precisará reforçar a defesa, a pior do torneio, diante do melhor ataque dos Jacarés, responsáveis pelo maior placar do ano no último encontro entre ambos.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 11

Dia 01/09/2018 às 13h – SPAC B X Ilhabela

Árbitro: Lucas Sacomanno

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis X Medicina

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 14h30 – Guarulhos X Jacareí B

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e João Mont’Alverne

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local:Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Alto Tietê/Mogi joga pela reabilitação na reta final do Paulista C

No Paulista C, o duelo isolado da rodada coloca Alto Tietê e União frente à frente em situação delicada na tabela. O ATR é o último colocado e uma nova derrota pode complicar ainda mais sua situação, forçando a equipe a contar com uma combinação de resultados para se manter na divisão. O União fez uma temporada abaixo das expectativas e apesar das probabilidade estar ao seu lado, ainda existe chance de descenso. Uma vitória em sua despedida garante os Quero-queros na Série C por mais um ano.

Campeonato Paulista C – Semana 18

Dia 02/09/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X União

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Rafael Medeiros

4º árbitro: Carlos Aleixo

Local: Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP