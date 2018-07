Vamos falar de Super 16 hoje? É hora de passar a limpo o Grupo B do Campeonato Brasileiro, que conta com times de São Paulo e, excepcionalmente, do Rio de Janeiro. A chave é formada por três ex campeões nacionais – Band Saracens, Pasteur e Niterói – e pela atual bicampeã paulista – a Poli, que está em busca de seu primeiro título brasileiro.

Grupo B

Band Saracens



Cidade: São Paulo, SP

Títulos Brasileiros: 4 títulos do Campeonato Brasileiro (1988, 1995, 2001 e 2009) e 1 título da Taça Tupi (2017)

Brasileiro 2017: Campeão da Taça Tupi

Estadual 2018: 5º colocado do Campeonato Paulista

2018: O Band Saracens venceu com tranquilidade em 2017 o título da Taça Tupi de maneira invicta e retorna à elite nacional mais confiante, liderado pelo treinador Josh Reeves e vindo de uma campanha de 5º lugar no Paulista que não foi ruim. O peso do pack bandeirantino estará novamente entre os melhores do Brasil, com um time que conta com alguns Tupis importantes. O Band brigará por classificação.

Niterói

Cidade: Niterói RJ

Títulos Brasileiros: 6 títulos do Campeonato Brasileiro (1976, 1979, 1983, 1984, 1986 e 1990) e 1 título da Taça Tupi (2015)

Brasileiro 2017: 9º colocado da Taça Tupi

Estadual 2018: Campeão do Campeonato Fluminense

2018: O Niterói viveu um 2017 ruim, mas se reergueu em 2018 voltando ao lugar mais alto de seu estado. O Grupo B significará ao Nikity viagens pela Dutra e reencontro com clubes com os quais ele já fez duelos históricos. Mas, o clube fluminense sabe que o desafio será imenso para conseguir ir às quartas de final e, com os pés no chão, o mais importante para o Niterói é ter um lugar no Super 16 de 2019. Para entender a situação do regulamento para o Niterói, clique aqui para conferir nosso artigo especial sobre o sistema de disputa do Super 16.

Pasteur

Cidade: São Paulo, SP

Títulos Brasileiros: 2 títulos do Campeonato Brasileiro (1987 e 1994)

Brasileiro 2017: 3º colocado

Estadual 2018: 4º colocado do Campeonato Paulista

2018: O Pasteur vem flertando nos últimos anos com voos mais altos no Campeonato Brasileiro, mas o poderoso clube paulistano – dono de muita força nas categorias de base, com sua proximidade com o Instituto Rugby Para Todos – ainda não conquistou o objetivo que há tanto tempo busca: quebrar um jejum de 24 anos e ser campeão brasileiro. Força o PAC tem, com um elenco sólido, cheio de ótimos valores, com uma linha sempre criativa e vindo de uma boa campanha no Paulista, tendo alcançado as semifinais. Em 2017, o Pasteur fez um Super 8 de alto nível, mas caiu nas semifinais. A ambição é maior que isso pelos lados do Galo e os jogos com Band e Poli prometem demais – vão pegar fogo!

Poli

Cidade: São Paulo, SP

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: 7ª colocada

Estadual 2018: Campeã do Campeonato Paulista

2018: Um dos grandes favoritos ao título brasileiro – senão a maior. A Poli nunca foi campeão brasileira, mas é a atual bicampeã paulista e conta com um elenco estrelado, que mescla alguns bons valores criados pelos lados da USP – incluindo ainda atletas da velha geração politécnica – com atletas profissionais vindos dos Tupis, por conta de uma capacidade rara no Brasil de atrair jogadores de seleção nacional que a Poli tem. O trabalho de construção do grupo vem sendo muito bem feito pelos politécnicos, que sabem introduzir no elenco novos atletas e vão formando um time com pinta de campeã – ainda que o início do campeonato possa ser perigoso para a Poli sem atletas de seleção, que viajarão à Geórgia. Ainda assim, o time é sólido e provou no Paulista que pode desempenhar bem mesmo com desfalques. O Brasileiro de 2018 é essencial para o projeto do clube aurianil e as chances de título são indiscutíveis.

