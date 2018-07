Hoje encerramos nossas prévias de aquecimento para o Super 16, que larga nesse sábado! É hora de falar do Grupo D, o grupo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que terá 2 times indo às quartas de final e ainda uma terceira na Repescagem, podendo ter até 3 times entre os 8 finalistas. Desterro, Farrapos, Charrua e San Diego, quem avançará?

Grupo D

Charrua

Cidade: Porto Alegre, RS

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: Vice campeão da Taça Tupi

Estadual 2018: Vice campeão do Campeonato Gaúcho

2018: Vice campeão da Taça Tupi e vice campeão gaúcho, o clube mais antigo do Rio Grande do Sul finalmente conseguiu sua promoção à primeira divisão do Brasileiro e não quer deixar esta histórica temporada acabar amarga. Os Índios de Porto Alegre levaram a melhor nos últimos embates com o San Diego, mas ainda está sensivelmente abaixo do Farrapos. Os confrontos com o Desterro prometem ser igualmente árduos, mas o fato do Grupo D oferecer ao terceiro colocado uma chance de ir às quartas de final empolga o clube da capital gaúcha. Os ventos sopram positivos para os lados da Hípica.

Desterro

Cidade: Florianópolis, SC

Títulos Brasileiros: 3 títulos do Campeonato Brasileiro (1996, 2000 e 2005)

Brasileiro 2017: 4º colocado

Estadual 2018: Campeão do Campeonato Catarinense

2018: Sempre um dos candidatos a título nacional, o Desterro não ergue a taça desde 2005, mas passou muito perto do feito recentemente. O clube de Floripa é forte e no ano passado chegou às semifinais, vencendo o Curitiba nas quartas fora de casa e flertando com um grande resultado ao cair no aperto diante do Jacareí. Experiente, o elenco catarinense está sempre pronto para os desafios e se beneficiará de um grupo que não deverá lhe oferecer problemas para avançar às quartas. Os jogos com o Farrapos prometem serem épicos, já que o primeiro lugar na chave será crucial para a sequência da competição. Perdas eventuais para os Tupis no início da temporada poderão preocupar o Desterro.

Farrapos

Cidade: Bento Gonçalves, RS

Títulos Brasileiros: Campeão da Copa do Brasil – 2ª divisão (2010)

Brasileiro 2017: Vice campeão

Estadual 2018: Campeão do Campeonato Gaúcho

2018: Maior favorito do grupo, o Farrapos é a potência hegemônica do Rio Grande do Sul e passou muito perto no ano passado de um inédito título brasileiro, perdendo um jogo incrível contra o Jacareí na final épica do Super 8. O time da Serra Gaúcha vem flertando com voos maiores no Campeonato Brasileiro e sua chave no Super 16 é favorável, com o alviverde tendo grandes chances de ir longe na competição, sendo sem dúvida um dos reais candidatos a título. Com poucas baixas para os Tupis e com uma base entrosada, o time de Bento Gonçalves e seu poderoso pack esperam que, finalmente, 2018 seja seu ano.

San Diego



Cidade: Porto Alegre, RS

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: 5º colocado da Taça Tupi

Estadual 2018: 4º colocado do Campeonato Gaúcho

2018: O San Diego começou a temporada com o sinal de alerta ligado. Os verdes de Porto Alegre sofreram no Gaúcho deste ano, com um 4º lugar que envolveu derrotas para Farrapos e Charrua, além de uma derrota pesada diante do Serra Gaúcha na luta pelo 3º lugar. Depois de algumas temporadas se firmando como a segunda força gaúcha, o San Diego passa por reformulação e terá como meta principal a permanência da elite nacional – tão dura e merecidamente conquistada.

