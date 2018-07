Farrapos e Desterro vão se impondo no Grupo D do Super 16 como esperado. Mas, em rodada dupla na Hípica de Porto Alegre, os times da casa, San Diego e Charrua, sustentaram uma oposição aos favoritos da chave, em duelos com muita lama e físicos, como esperado. Desterro 24 x 13 sobre o Charrua e Farrapos 45 x 20 para cima do San Diego, nas duas primeiras partidas de primeira divisão do Campeonato Brasileiro na história da capital gaúcha.

No próximo sábado, tem o tão aguardado Farrapos contra Desterro, em Bento Gonçalves, e o clássico SanCha entre Charrua e San Diego – pela primeira vez na primeira divisão nacional.

Desterro vence mas sofre resistência

- Continua depois da publicidade -

O Charrua mostrou que a Hípica é sua fortaleza e fez um bom jogo em sua estreia a domicílio contra o Desterro, mas, como esperado, a vitória foi catarinense, em jogo de placar curto mas suficiente para o Desterro voltar para casa com ponto bônus.

O Desterro marcou seu primeiro try logo a 2 minutos com o ídolo Nativo cravando no in-goal para os rubroverdes. O Charrua respondeu com penal de Leozinho aos 12′, mas a força dos avançados catarinenses foi demais para os Índios segurarem e Ruan Weiss e o asa Café, em outro maul, cravaram mais 2 tries que abriram 17 x 03 para os visitantes.

Os catarinenses começaram o segundo tempo cumprindo com seu objetivo, com o quarto try saindo pelas mãos do asa Lessinha, aos 46′. Porém, o terreno foi tornando o jogo mais complicado e o Charrua conseguiu não só segurar as novas investidas do Desterro como arrancou dois tries no fim, de Leozinho e Gabriel Bolzan, flertando com o bônus defensivo que, todavia, não foi obtido. Fim de papo e 24 x 13 para o Desterro.

Clássico Verde segue nas mãos de Bento

Na sequência, foi a vez do San Diego receber o Farrapos e sua invencibilidade de 9 anos contra clubes gaúchos. E ela foi mantida, com um sólido 45 x 20 no marcador para o clube da Serra.

A imposição do Farrapos foi clara no começo do jogo, com 2 tries logo nos minutos iniciais, de De Paula e Facundo. O San Diego apostou na pontaria de Rafael Vargas para reduzir a diferença com penal. Duda deu o troco com o terceiro try dos visitantes, mas o San Diego esboçou sua reação com um penal try seguido de novo penal chutado por Dysiuta, mas deixar o jogo quente em 19 x 10, com 30 minutos jogados. Porém, antes do intervalo, Bigo e Erick Inglesias caíram para mais 2 tries para o Farrapos, ampliando a diferença para 31 x 13 na pausa, com Dysiuta ainda arrematando um penal para os anfitriões.

Na segunda etapa, o Farrapos selou seu triunfo com mais 2 tries, de Duda e Bigode, novamente, mantendo a pressão nos minutos iniciais. Na reta final, no entanto, o San Diego foi para cima e ainda conseguiu um penal try – mostrando boa forma no scrum – e um último penal, dando números finais à peleja: 45 x 20.

Dia 28/07/2018 às 13h30 – Charrua 13 x 24 Desterro

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 28/07/2018 às 15h30 – San Diego 20 x 45 Farrapos

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS