O Grupo B do Super 16 se encerrou como esperado: com vitórias de Poli e Pasteur. Enquanto a Poli assegurou o primeiro lugar vencendo o Niterói fora de casa por 55 x 05, o Pasteur atropelou o Band Saracens em um dos maiores placares já vistos nesse clássico paulistano: 85 x 10.

Com os resultados, a Poli terá pela frente o São José nas quartas de final e o Pasteur encarará o Jacareí. O Band Saracens teve encerrada sua temporada e o Niterói duelará com o BH Rugby em Repescagem para permanecer no Super 16 em 2016.

Pasteur consegue placar imenso no Dérbi da Vila Mariana

Em São Paulo, o já eliminado Band Saracens recebeu o Pasteur para o clássico da capital, mas após um início forte dos dois lados, com Pilla e Rodrigo abrindo para os Galos e Bruno e Gabriel encostando em duas grandes jogadas pelo Band, o que se viu foi um domínio total dos franceses com Rodrigo completando seu hat-trick ainda no primeiro tempo e Ronaldo e Lipe fechando o placar no primeiro tempo, com 40 a 10. Pedro di Pilla também chegou ao seu hat-trick logo no início do segundo tempo, com dois tries e a pontaria afiada nos chutes, guardando de todas as posições do campo.

O Band tentava reagir mas não conseguia chegar aos 22m adversário com o mesmo perigo da etapa anterior e via o Pasteur, sedento por pontos que poderiam colocar a equipe na primeira posição do grupo, voando baixo, com Varejão, Lipe e Pieri cruzando o ingoal com facilidade, aproveitando os espaços do campo. Maihara e Ariel fecharam a fatura para o Pasteur, no maior placar já registrado entre as equipes, e apesar do dia inesquecível, não conseguiu reverter a vantagem politécnica no saldo. 85 x 10, números finais.

Poli imparável

A Poli viajou até a Cidade Maravilhosa para encarar os rubro-negros e confirmar a primeira posição do grupo, e após um primeiro tempo equilibrado, o clube da capital paulista abriu frente e conquistou mais uma boa vitória na competição, abrindo o caminho com o capitão Presida e João Rafael “Mib” nos primeiros vinte minutos. A pausa para hidratação aos 20 minutos fez bem para o time da casa que conseguiu diminuir com Gregório, deixando o Niterói vivo na partida e animado para o segundo tempo, com desvantagem de apenas 7 pontos.

No entanto, a Poli acelerou o ritmo da partida e seu pack de forwards brilhou com Profeta, Pedro Mantovani e Cleber Gelado cruzando o ingoal adversário sem reação do Niterói que não conseguiu acompanhar o maior volume de jogo e mesmo mantendo sua posse, não teve a mesma intensidade da etapa inicial. Cozim pela ponta esquerda, Daniel “Maranhão” e Agra mostraram a ofensividade da linha diante do extenuado adversário, fechando o placar no Fundão com o primeiro lugar garantido. Placar final de 55 x 05.

Os Politécnicos enfrentarão o São José, na reedição da decisão do Paulista deste ano, que terminou com triunfo do clube da capital paulista, por um lugar numa inédita semifinal.

Resultados

Dia 01/09/2018 às 14h00 – Band Saracens 10 x 85 Pasteur

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 01/09/2018 às 14h00 – Niterói 05 x 55 Poli

Árbitro: Marc Vial

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ