O Super 8 chegará à sua quinta rodada nesse fim de semana com apenas 5 pontos separando o líder do sexto colocado.

Três partidas ocorrerão em São Paulo, com destaque para jogo de líder contra terceiro colocado no Vale do Paraíba, onde o Jacareí receberá o SPAC em um jogo que promete demais. Esse será o terceiro confronto entre os dois, com uma vitória para cada lado no Paulista. Em casa, os Jacarés perderam para o SPAC por 25 x 17 na primeira fase do estadual, mas deram a volta por cima no segundo duelo, pelas semifinais, vencendo também em seus domínios, mas com contundência, 37 x 06. O SPAC agora terá simplesmente que fazer seu terceiro jogo no ano em Jacareí e uma vitória renderia ao decano talvez até mesmo o primeiro lugar na classificação.

De olho na ponta também está o vice líder Pasteur, que visitará a campeã paulista Poli em outro jogo de grande expectativa. Os politécnicos estão invictos atuando na USP neste ano e venceram os Galos por 21 x 19 no Paulista. A vantagem é do Pasteur que está embalado após derrotar justamente o líder Jacareí, mas derrubar o campeão estadual em sua fortaleza não será nada fácil.

Já o São José fecha a lista de mandantes paulistas recebendo o campeão nacional Curitiba, em um jogo que nos últimos anos vem sendo um clássico nacional, mas que em 2017 oporá lanterna e vice lanterna, com os dois gigantes em campanhas atípicas. Os Touros chegam embalados por terem conseguido tirar o zero da coluna de vitórias na rodada passada, enquanto os joseenses simplesmente ainda não venceram e sofreram duro revés no último sábado. No ano passado, o Curitiba venceu em casa o São José por 32 x 30 em um jogaço decisivo no Super 8.

Por fim, na Serra Gaúcha, o Farrapos recebe o Desterro em clássico do Sul do país. O Farrapos vem sendo uma pedra na chuteira dos catarinenses, pois derrotou o rival no ano passado por 20 x 10 no Super 8 e por 34 x 23 na Liga Sul 2017 nos dois embates realizados em Bento Gonçalves. A última vez que o Desterro venceu na Montanha no Campeonato Brasileiro foi em 2014. Porém, os catarinenses chegam ao jogo após grande vitória sobre o São José, enquanto o Farrapos caiu na rodada passada contra o Curitiba. Tudo aberto!

15h00 – Jacareí x SPAC

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

15h00 – Poli x Pasteur – Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Xavier Vouga

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

15h00 – Farrapos x Desterro

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

15h00 – São José x Curitiba

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 15 4 3 0 1 2 1 115 93 22 Pasteur São Paulo (SP) 14 4 3 0 1 1 1 81 73 8 SPAC São Paulo (SP) 13 4 3 0 1 0 1 87 76 11 Desterro Florianópolis (SC) 11 4 2 0 2 2 1 128 110 18 Poli São Paulo (SP) 10 4 1 1 2 2 2 96 98 -2 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 10 4 2 0 2 1 1 88 95 -7 Curitiba Curitiba (PR) 8 4 1 0 3 1 3 74 76 -2 São José São José dos Campos (SP) 3 4 0 1 3 0 1 72 120 -48

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Foto: Adriano Matos