Sábado e domingo com o melhor do rugby feminino nacional em São Paulo! O Clube de Campo do Palmeiras será o palco para a 2ª etapa do Super Sevens, o Circuito Brasileiro Feminino!

Diferente da primeira etapa, nesta, serão 16 equipes dispostas em 4 grupos. Além das fixas Niterói (RJ), São José (SP), Desterro (SC), Curitiba (PR), Melina (MT), Delta (PI), Spac (SP) e Leoas (SP), outras 7 equipes convidadas já marcaram presença, e, inclusive o Band Saracens que não é fixo mas faz um papel importantíssimo: permitir que mais uma etapa aconteça sob sua organização.

A temporada ainda está no começo e tudo pode mudar. No entanto, Niterói, São José e Desterro vêm para a capital paulista com um pouco mais de tranquilidade.

Entre as convidadas já confirmadas, Charrua, USP, Guanabara, Goianos, Pasteur, Rio e, de novo, o Band Saracens, deixam a etapa mais robusta e fazem diferença substancial nos grupos que se encontram. Sente-se falta de Vitória e BH, convidadas e participantes frequentes até o ano passado.

Grupo A

Niterói, Spac, Band Saracens e convidada ainda não confirmada

Três equipes pra lá de experientes, campeãs de etapas e com elencos incisivos formam este grupo. Na temporada atual, o Niterói tem a carga mais forte, já que levantou o troféu na primeira etapa, no entanto, para alcançar o mesmo objetivo precisa atravessar o Band Saracens que está mais que disposto a retornar às equipes fixas e também o Spac, que ocupa exatamente a 8ª posição. Não há também como negar que qualquer convidada que entre aqui vai passar por jogos sofridos, ainda mais com o torneio de 16 equipes, onde apenas as duas melhores de cada grupo vão para as quartas ouro.

Grupo B

São José, Delta, Leoas e Rio Rugby

Com o nível técnico bem parecido ao Grupo A, no entanto, o Grupo B tem uma proposta um pouco diferente. O São José é um veterano de prato cheio, porém, seu elenco é reabastecido com as atletas que sobem do juvenil e, por outro lado, também se mantém bastante das experientes – e se o feito for repetido, a etapa pode garantir uma segunda final na conta. O Delta, quando jogou em Florianópolis, garantiu um 7º lugar não tão louvável e agora deve ir firme ao objetivo de subir algumas colocações. Entre as fixas, as Leoas têm a situação um pouco mais delicada, passam por uma reforma no elenco, perdem Raquel e Luiza e precisam se ajustar a competitividade alheia – porém não deixa de ser uma pedra no sapato. O Rio vem somando experiência no circuito e, dependendo do nível técnico, pode se equiparar bem às Leoas, principalmente.

Grupo C

Desterro, Charrua, Usp, Guanabara

Grupo ascendente e curioso! Nele, com certeza, as disputas vão se embolar. O Desterro veio de uma boa fase jogada em casa. O Charrua, é evidente, veio pronto para o retorno definitivo ao circuito. No entanto, nada está garantido quando a Usp e o Guanabara passam por ótimas fases em seus elencos, com atletas na seleção e com propostas que já vão bem além do caráter participativo, partindo pra competição de fato. Caso não alcancem as duas melhores posições em sua chave, deverão brigar, com certeza pela base da tabela, mas com rigor.

Grupo D

Curitiba, Melina, Pasteur e Goianos

Apenas um lugar na atual classificação geral separa Curitiba e Melina, o que significa uma ótima ascensão do Melina para o primeiro ano enquanto equipe fixa. O ritmo no jogo contra o Curitiba deve ser intenso, no entanto, as chances de ambas se classificarem para as quartas ouro são reais e consistentes. Pasteur e Goianos embalam na etapa e entre si tem níveis bem semelhantes – ainda que o Goianos tenha conquistado algumas vitórias sobre as galetas em 2017.



Sábado, dia 29 de setembro

09h00 – Niterói x convidado

09h20 – SPAC x Band Saracens

09h40 – São José x Rio Rugby

10h00 – Delta x Leoas

10h20 – Desterro x Guanabara

10h40 – Charrua x USP

11h00 – Curitiba x Goianos

11h20 – Melina x Pasteur

11h40 – Niterói x Band Saracens

12h00 – SPAC x convidado

12h20 – São José x Leoas

12h40 – Delta x Rio Rugby

13h00 – Desterro x USP

13h20 – Charrua x Guanabara

13h40 – Curitiba x Pasteur

14h00 – Melina x Goianos

14h20 – Niterói x SPAC

14h40 – Band Saracens x convidado

15h00 – São José x Delta

15h20 – Leoas x Rio Rugby

15h40 – Desterro x Charrua

16h00 – USP x Guanabara

16h20 – Curitiba x Melina

16h40 – Pasteur x Goianos

Domingo, dia 30 de setembro

Finais – a definir

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (02-03/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Tabela completa Niterói Niterói (RJ) 22 22 São José São José dos Campos (SP) 19 19 Desterro Florianópolis (SC) 17 17 Curitiba Curitiba (PR) 15 15 Melina Cuiabá (MT) 13 13 Charrua Porto Alegre (RS) 12 12 Delta Teresina (PI) 10 10 SPAC São Paulo (SP) 9 09 Band Saracens São Paulo (SP) 8 08 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 7 07 USP São Paulo (SP) 8 06 Pasteur São Paulo (SP) 8 05

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.