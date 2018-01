A CBRu confirmou que o Super Sevens Feminino 2018 terá o mesmo formato de 2017, com início previsto para agosto. Antes, em abril, será jogada a Etapa Classificatória do circuito, que definirá as 4 equipes que se somarão a Niterói, São José, Curitiba e Leoas como as equipes fixas do Super Sevens.

A Etapa Classificatória já tem suas datas: será jogada nos dias 21 e 22 de abril, em São Paulo, no Clube de Campo do Palmeiras, na Zona Sul da cidade. As inscrições estão abertas junto da CBRu para as demais vagas, com prioridade para os clubes que jogaram o Super Sevens 2017 (Band Saracens, Delta, Desterro, SPAC), podendo o torneio contar com 12 ou 16 clubes, dependendo do interesse.

Originalmente, estava planejada para essa data uma etapa do Circuito Paulista Feminino, que será alterada.

Foto: Eduardo Tozin Carvalho