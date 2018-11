A edição 2018 do Super Sevens Masculino, o Brasileiro Masculino de Sevens, estava originalmente marcada para o fim de novembro, mas em decisão conjunta entre CBRu e clubes o torneio foi adiado para o início do ano que vem.

O Torneio Qualificatório está marcado para as seguintes datas e locais:

Etapa Classificatória – Estado de SP ( São Paulo ou São José dos campos) – dias 19 e 20 de Janeiro de 2019;

Etapa Final – Rio de Janeiro – dias 16 e 17 de fevereiro de 2019;

O torneio seguirá valendo Bolsa-Atleta referente a 2018. Já a e edição que deveria ser de 2019 deverá ser realizada no próprio ano de 2019, no fim do segundo semestre. Essa situação já havia ocorrido em 2012, quando o torneio daquele ano foi transferido para o início de 2013, havendo ainda um torneio para 2013 no final do ano.

