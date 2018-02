Assim como Minas Gerais, a Bahia também terá um campeonato estadual regionalizado em 2018. A Federação de Rugby da Bahia igualmente conseguiu expandir o número de equipes em seu campeonato de rugby XV, de 4 para 6, com as entradas do Sergipe e do Arapiraca, fazendo do Campeonato Baiano uma competição que ainda conta com times de Sergipe e Alagoas. Galícia Orixás (de Salvador), Porto Seguro, Ymborés (de Vitória da Conquista) e Itabuna segue firmes na disputa da competição, que terá início em junho e encerramento em outubro.

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Norte Arapiraca Arapiraca (AL) 0 0 Galícia Orixás Salvador 0 0 Sergipe Aracaju (SE) 0 0 Grupo Sul Itabuna Itabuna 0 0 Porto Seguro Porto Seguro 0 0 Ymborés Vitória da Conquista 0 0

Dia Local Casa vs Adversário Grupo/Fase 09/06/2018 Salvador Galícia Orixás X Sergipe 16/06/2018 Porto Seguro Porto Seguro X Itabuna 07/07/2018 Arapiraca (AL) Arapiraca X Galícia Orixás 14/07/2018 Vitória da Conquista Ymborés X Porto Seguro 28/07/2018 Aracaju (SE) Sergipe X Arapiraca 04/08/2018 Itabuna Itabuna X Ymborés 18/08/2018 Arapiraca (AL) Arapiraca X Sergipe 25/08/2018 Vitória da Conquista Ymborés X Itabuna 01/09/2018 Salvador Galícia Orixás X Arapiraca 08/09/2018 Porto Seguro Porto Seguro X Ymborés 22/09/2018 Aracaju (SE) Sergipe X Galícia Orixás 29/09/2018 Itabuna Itabuna X Porto Seguro 20/10/2018 1º Norte X 1º Sul FINAL

Foto: Ymborés – Ymborés x Porto Seguro