A Taça Pantanal teve sua tabela confirmada para a edição 2018 do torneio, que teve duas baixas com relação a 2017. Campo Grande e Dourados deixaram a competição, restando apenas o Guaicurus de Três Lagoas como representante do Mato Grosso do Sul. Cuiabá e Primavera representarão o Mato Grosso.

A competição terá início em março e encerramento em julho, com os três times jogando partidas de ida e volta, em um total de 4 compromissos para cada um.

Dia Hora Local Casa X Adversário 17/03/2018 Primavera do Leste Primavera X Cuiabá 14/04/2018 Cuiabá Cuiabá X Guaicurus 05/05/2018 Três Lagoas Guaicurus X Primavera 26/05/2018 Três Lagoas Guaicurus X Cuiabá 16/06/2018 Primavera do Leste Primavera X Guaicurus 07/07/2018 Cuiabá Cuiabá X Primavera

Foto: Cuiabá Facebook – Cuiabá x Guaicurus 2016