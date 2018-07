No próximo sábado terá início da Taça Tupi de 2018 e nós passamos a limpo ontem o Grupo A da competição, que conta com 8 times, divididos em 2 grupos com 4 times cada. Portanto, hoje é dia de falar do Grupo B, o grupo que conta com clubes do Sul do país.

A briga na chave será simples: os 2 primeiros colocados avançarão às semifinais, sendo que, pelo regulamento, o campeão da Taça Tupi terá promoção direta ao Super 16 de 2019, ao passo que os vice e os semifinalistas terão direito a disputarem Repescagens contra os piores do Super 16. No caso dos 4 clubes do Grupo B da Taça Tupi, eventuais repescagens seriam obrigatoriamente contra times do Grupo D do Super 16 (isto é, San Diego, Charrua, Farrapos e Desterro), por conta da regionalização das competições nacionais.

E então, entre Chapecó, Joaca, Lobo Bravo e Serra Gaúcha, em quem você aposta? É Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul em colisão.

Grupo B

Chapecó

Cidade: Chapecó, SC

Títulos brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: 9º colocado da Taça Tupi

Estadual 2018: Vice campeão do Campeonato Catarinense

2018: Sensação de 2017, o Chapecó provou sua força em sua estreia na Taça Tupi, eliminando o Serra Gaúcha, mais experiente, na Fase Classificatória, e levando trabalho a seus Charrua e San Diego na fase de grupos. O clube do Oeste Catarinense fez boa campanha no estadual de 2018, ficando com o vice campeonato após vencer o Joaca por 42 x 31. Os Índios têm ambições e força para sonhar com as semifinais e até mesmo com o título da competição. Olho neles!

Joaca

Cidade: Florianópolis, SC

Títulos brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: 10º colocado da Taça Tupi

Estadual 2018: 3º colocado do Campeonato Catarinense

2018: O Joaca pérdeu a condição de segunda força de Santa Catarina ao ser superado na última Taça Tupi e no Catarinense pelo Chapecó, mas as Corujas deram uma real demonstração de força ao serem superados neste ano no dérbi de Floripa pelo Desterro por apenas 24 x 20, em jogo que o Joaca realmente sonhou com uma histórica vitória. O resultado oferece confiança ao clube na luta pelas semifinais.

Lobo Bravo



Cidade: Guarapuava, PR

Títulos brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: Não participou

Estadual 2018: 3º colocado do Campeonato Paranaense

2018: O clube de Guarapuava debutará na Taça Tupi como azarão. O Lobo Bravo terminou o Campeonato Paranaense sem vitórias, mas seus oponentes foram o poderoso Curitiba e o ascendente Pé Vermelho, o que significa que o time do Paraná teve bons jogos para se preparar para encarar o campeonato nacional. Justamente por enfrentar clubes mais próximos de seu nível, o Lobo Bravo poderá evoluir conforme a competição se desenrolar, sem perder a esperança de uma grande feito.

Serra Gaúcha



Cidade: Caxias do Sul, RS

Títulos brasileiros: Nenhum (Vice campeão da Taça Tupi de 2014)

Brasileiro 2017: Eliminado no Fase Classificatória da Taça Tupi

Estadual 2018: 3º colocado do Campeonato Gaúcho

2018: Certamente um dos favoritos ao título da Taça Tupi, o Serra Gaúcha é um dos clubes brasileiro que melhor vem se estruturando, tendo feito um investimento incomum – e tão necessária – na aquisição de um terreno para construir um campo de rugby particular. O clube de Caxias do Sul tem tradição e história na 2ª divisão, com um vice campeonato em 2014 – obtido pelo Serra Rugby Clube, que se fundiu em 2017 com o Caxias Rugby para dar origem ao Serra Gaúcha. No ano passado, o clube caxiense vacilou sendo eliminado ainda na Fase Classificatória da Taça Tupi diante do Chapecó, mas deu a volta por cima e no Campeonato Gaúcho deste ano fez grande campanha, terminando com o 3º lugar – e ficando acima do San Diego, que estará no Super 16. As vitórias por 19 x 15 e 56 x 19 sobre o San Diego em 2018 embalam o Serra Gaúcha e lhe oferecem confiança, não apenas para uma eventual Repescagem de promoção para o Super 16, como também para a briga pelo título da Taça Tupi.

Tabela de jogos

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Branco São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tornados Indaiatuba (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia Uberlândia (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Chapecó Chapecó (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Joaca Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dia Hora Local Casa X Adversário Fase/Grupo 21/07/2018 Uberlândia X Inconfidentes 1ª fase 21/07/2018 Rio Branco X Tornados 1ª fase 21/07/2018 Joaca X Lobo Bravo 1ª fase 21/07/2018 Chapecó X Serra Gaúcha 1ª fase 28/07/2018 Inconfidentes X Rio Branco 1ª fase 28/07/2018 Tornados X Uberlândia 1ª fase 28/07/2018 Lobo Bravo X Chapecó 1ª fase 28/07/2018 Serra Gaúcha X Joaca 1ª fase 04/08/2018 Inconfidentes X Tornados 1ª fase 04/08/2018 Rio Branco X Uberlândia 1ª fase 04/08/2018 Lobo Bravo X Serra Gaúcha 1ª fase 04/08/2018 Chapecó X Joaca 1ª fase 18/08/2018 Tornados X Inconfidentes 1ª fase 18/08/2018 Uberlândia X Rio Branco 1ª fase 18/08/2018 Serra Gaúcha X Lobo Bravo 1ª fase 18/08/2018 Joaca X Chapecó 1ª fase 25/08/2018 Uberlândia X Tornados 1ª fase 25/08/2018 Rio Branco X Inconfidentes 1ª fase 25/08/2018 Joaca X Serra Gaúcha 1ª fase 25/08/2018 Chapecó X Lobo Bravo 1ª fase 01/09/2018 Tornados X Rio Branco 1ª fase 01/09/2018 Inconfidentes X Uberlândia 1ª fase 01/09/2018 Serra Gaúcha X Chapecó 1ª fase 01/09/2018 Lobo Bravo X Joaca 1ª fase 15/09/2018 1ºA X 2ºB Semifinal 15/09/2018 1ºB X 3º Semifinal 23/09/2018 X FINAL

