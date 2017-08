A Taça Tupi viveu no sábado passado a segunda rodada de sua fase de grupos e apenas dois times chegaram a duas vitórias: Band Saracens, no Grupo A, e BH Rugby, no Grupo B. O Band Saracens venceu o Rio Branco em tradicional clássico paulistano, enquanto em sua chave o Pé Vermelho conseguia grande triunfo em casa sobre os paulistas do Templários. Já o BH Rugby derrotou fora de casa o Niterói em jogo que tem história, em dia de rodada dupla no Campo Olímpico da Ilha do Fundão, que ainda teve o clássico carioca entre Guanabara e Rio Rugby, vencido pelo Rio.

No Grupo C, o grupo do Sul, tudo embolado com todos os quatro times somando uma vitória. O San Diego triunfou no clássico de Porto Alegre contra o Charrua, ao passo que o Chapecó se provou a sensação do momento vencendo fora de casa o duelo catarinense contra o Joaca.

“Clássico das Ideias” foi do Band Saracens

O Band Saracens mostrou que é mesmo o time a ser batido na Taça Tupi e venceu em casa nesse sábado o Rio Branco por sonoros 51 x 22 no velho “Clássico das Ideias”, como é apelido o duelo dos tetracampeões brasileiros, pelo passado de grandes jogos sempre ricos em alternativas táticas que bandeirantinos e pelicanos têm. O Rio Branco, no entanto, tem agora muito a se preocupar, pois após duas rodadas os Pelicanos têm a pior campanha da Taça Tupi e não somaram pontos na classificação.

51 22

Band Saracens 51 X 22 Rio Branco

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Band Saracens

Tries: Laurent (3), Pablo, Leandro “Cavalo”, Devon, Eduardo “Zinho” e Beto Pedroza

Conversões: Erick Iglesias (3)

Rio Branco

Tries: Elito Parra, Daniel “Maranhão” (2)

Conversões: Daniel “Maranhão” (2)

Penais: Daniel “Maranhão” (1)

Paranaenses seguem crescendo na Tupi

Jogando a Taça Tupi pelo quarto ano seguido, o Pé Vermelho provou que pode fazer a melhor campanha de sua história. O time de Londrina e região conquistou em casa uma contundente vitória sobre o debutante Templários, que acabou lamentando os 42 x 26 em sua primeira partida oficial fora do estado de São Paulo.

Os visitantes começaram o jogo com tudo e fizeram um grande primeiro tempo, com o pilar Barjud e o centro inglês Gregory fazendo dois tries para os Templários, contra apenas um dos paranaenses, com o segunda linha Júlio César, abrindo 12 x 05 para o time do ABC Paulista. Entretanto, antes do intervalo, os paulistas foram reduzidos a 14 homens e o Pé Vermelho aproveitou o homem a mais no começo da segunda etapa para virar o placar com um penal seguido de um try do pilar Victor Hugo.

O jogo ficou lá e cá. O Pé Vermelho marcou mais um try na sequência com Natan, mas o Templários respondeu arrancando um penal try. O momento decisivo veio no quarto final, com os anfitriões marcando novo try com Fernando, seguido de um amarelo que desestruturou os paulistas. A porta se abriu com mais dois tries do Pé Vermelho. Antes do fim, o Templários ainda fez seu quarto try, mais um penal try, arrancando ao menos o bônus ofensivo fora de casa, que manteve a vice liderança para a equipe.

42 26

Pé Vermelho 42 X 26 Templários

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Pé Vermelho

Tries: Júlio César Molina, Victor Hugo, Natan Assis, Fernando Santana, Roger Bonfim e Matheus Queiroz

Conversões: Lucas Branco (3)

Penais: Lucas Branco (2)

Templários

Tries: Penal try (2), Alexandre Barjud e Gregory Reeve

Conversões: Rômulo Fernandes (1)

BH Rugby emerge triunfante na Cidade Maravilhosa

Na UFRJ, a rodada dupla no Campo Olímpico começou com o Niterói recebendo o BH Rugby em partida que tem histórico de já ter algumas vezes sido jogada na primeira divisão. Duas velhas escolas do rugby nacional que produziu um dos jogos mais aguardados. E os campeões mineiros só tiveram o que festejar, com uma apresentação de gala que deixou muitas preocupações do lado fluminense. Vitória bonificada do BH fora de casa para seguir na ponta da chave.

O primeiro tempo foi todo do time de Belo Horizonte, que marcou nada menos que 3 tries sem resposta, com o centro Vicente, o oitavo Bere e o primeira linha André. O Nikity foi reagir apenas na segunda etapa, o asa Raul marcando o primeiro try dos mandantes logo no começo. Mas, a resposta mineira foi imediata com o ponta André, jogando um balde de água fria nos rubronegros. O scrum-half Rangel ainda faria mais um try para o Niterói, mas a reação não saiu, com o BH Rugby mostrando muita qualidade defensiva. Duas visitas ao Rio e duas vitórias para os mineiros.



12 23

Niterói 12 X 23 BH Rugby

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Niterói

Tries: Raul Couto e Pedro Rangel

Conversões: César Cheade (1)

BH Rugby

Tries: Felipe “Vicente” Castro, Filipe “Bere”, Daniel Faioli e André Lopes

Conversões: André Lopes (1)

Guanabara perde chance em casa e Rio Rugby faz a festa

No clássico carioca, o campeão fluminense Guanabara viu sua faixa estadual carimbada pelo rival Rio Rugby, em um jogo lá e cá de muitas alternativas encerrado em dramáticos 25 x 22 para os “ingleses” do Rio.

O primeiro tempo foi favorável ao Rio Rugby, que soube aprender com seus jogos anteriores contra o Guanabara e colocou muitos problemas ao oponente, abrindo o marcador com 2 penais e fazendo o primeiro try do jogo aos 24′, com André. A resposta do Guanabara foi rápida com try do pilar Pêgo e um penal try antes do intervalo, para virar o placar para 14 x 13, aproveitando que o Rio Rugby teve nada menos que dois amarelos e um vermelho ao longo da primeira etapa.

O Guanabara ainda ampliou a diferença no início do segundo tempo com penal, mas o Rio ainda tinha muito a mostrar e aproveitou o amarelo do rival para virar o placar com try do italiano Nofri. O golpe foi acusado e o lance decisivo saiu aos 62′, com Franklin fazendo o try da vitória do Rio Rugby, heroico, mesmo com 14 homens. Antes do fim, o Guanabara ainda fez seu try de reação, com Zé Vitor, mas não houve tempo para uma virada. Nova derrota para o Guanabara, que agora se vê preocupado na luta pela promoção.



22 25

Guanabara 22 X 25 Rio Rugby

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Guanabara

Tries: Frederico Pêgo e Zé Vitor Bessa

Conversões: Zé Vitor Bessa (1)

Penais: Zé Vitor Bessa (1)

Rio Rugby

Tries: André Baptista, Tommaso Nofri e Franklin Pastor

Conversões: Gabriel Rangel (1), Tommaso Nofri (1)

Penais: Gabriel Rangel (2)

“SanCha” segue verde

Porto Alegre é verde nesta semana. A vida do Charrua contra o arquirrival San Diego não está fácil nos últimos tempos e, após perder para o Joaca, o semifinalista da Taça Tupi 2016 e vice campeão gaúcho deu a volta por cima vencendo por 22 x 15 para embolar o Grupo C.

O San Diego começou na frente e conquistou sua vitória no primeiro tempo, com uma apresentação afirmativa num duelo sempre marcado pelo pesado jogo de forwards. Nenhum try foi visto nos primeiros 40 minutos, mas os verdes chutaram nada menos que 5 penais com Erick Dysiuta, o “Golden Boy”, abrindo 15 x 03 no marcador.

Na volta da pausa, o Charrua encostou arrancando o primeiro try da peleja, com um penal try, mas a resposta foi imediata com Mantegão rompendo para o try do San Diego. “NTMQP” e o Charrua seguiu pressionando, sendo recompensado com o try do bônus defensivo pelas mãos de Rafa. Mas, a virada não saiu para os Índios. San Diego 22 x 15.

22 15

San Diego 22 X 15 Charrua

Local: Parque Municipal Capão So Corvo – Canoas, RS

San Diego

Tries: Bruno “Mantegão” Carvalho

Conversões: Erick Dysiuta (1)

Penais: Erick Dysiuta (5)

Charrua

Tries: Penal try e Rafael Abreu

Penais: Arthur Dalpizzolo (1)

Chapecó mostra sua ambição

Em sua primeira temporada na Taça Tupi, o Chapecó mostrou que tem força para aspirar voos maiores e em visita ao Joaca venceu o oponente catarinense, superando os prognósticos iniciais. 15 x 14 dramáticos para o Chapecó, que não fez tries, mas saiu vencedor.

O jogo foi uma verdadeira batalha de penais, com o Joaca liderando a primeira etapa com os pés de Peruch abrindo 9 x 3 na base dos penais para as Corujas. No segundo tempo, coube a Berlato deixar tudo igual com 2 penais para Chapecó. A 10 minutos do fim, outro chutador do time do Oeste, Cícero, arrematou o quarto penal que deu a frente aos visitantes, mas, aos 35′, Arthur fez o único try do jogo para o Joaca, que parecia que daria o triunfo aos azuis de Floripa. Parecia, porque no último lance Cícero novamente foi perfeito e deu a vitória a Chapecó com o quinto penal para os visitantes.

14 15

Joaca 14 X 15 Chapecó

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

Joaca

Tries: Arthur Espíndola

Penais: Luiz Guilherme Peruch (3)

Chapecó

Penais: Andrison Berlato (3) e Cícero Leite (2)





Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Band Saracens São Paulo (SP) 10 2 2 0 0 2 0 85 42 43 Templários São Bernardo do Campo (SP) 6 2 1 0 1 2 0 61 56 5 Pé Vermelho Londrina (PR) 5 2 1 0 1 1 0 62 60 2 Rio Branco São Paulo (SP) 0 2 0 0 2 0 0 36 86 -50 Grupo B BH Rugby Belo Horizonte (MG) 9 2 2 0 0 1 0 44 22 22 Niterói Niterói (SP) 5 2 1 0 1 1 0 45 53 -8 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 4 2 1 0 1 0 0 35 43 -8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 3 2 0 0 2 1 2 52 58 -6 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 6 2 1 0 1 1 1 45 37 8 San Diego Porto Alegre (RS) 5 2 1 0 1 0 1 34 29 5 Joaca Florianópolis (SC) 5 2 1 0 1 0 1 28 27 1 Chapecó Chapecó (SC) 4 2 1 0 1 0 0 30 44 -14

Foto: Luis Cláudio Amaral – Niterói x BH Rugby