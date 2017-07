A Taça Tupi, o Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, teve novamente suas datas alteradas. A segunda rodada não ocorrerá mais no dia 5 de agosto, sendo transferida para o dia 12.

Com isso, todas as rodadas seguintes foram adiadas, com a primeira fase terminando agora mais tarde, no dia 19 de setembro. As semifinais serão no dia 30 de setembro, ao passo que a final ocorrerá em 7 de outubro.

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Templários São Bernardo do Campo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 35 14 21 Band Saracens São Paulo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 34 20 14 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 1 0 0 1 0 0 20 34 -14 Rio Branco São Paulo (SP) 0 1 0 0 1 0 0 14 35 -21 Grupo B Niterói Niterói (SP) 5 1 1 0 0 1 0 33 30 3 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 1 1 0 0 0 0 21 10 11 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 2 1 0 0 1 1 1 30 33 -3 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 0 1 0 0 1 0 0 10 21 -11 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 5 1 1 0 0 1 0 30 15 15 Joaca Florianópolis (SC) 4 1 1 0 0 0 0 14 12 2 San Diego Porto Alegre (RS) 1 1 0 0 1 0 1 12 14 -2 Chapecó Chapecó (SC) 0 1 0 0 1 0 0 15 30 -15

Dia Hora Local Casa X Adversário Fase/Grupo 01/07/2017 13:00 Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC Joaca 44 X 17 Brummers Classificatório 01/07/2017 14:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP Templários 24 X 08 Itaguaí Classificatório 01/07/2017 15:00 USP São Carlos - São Carlos, SP São Carlos 13 X 19 Pé Vermelho Classificatório 01/07/2017 15:00 Campo da Barra - Ouro Preto, MG Inconfidentes 18 X 32 Rio Rugby Classificatório 01/07/2017 15:00 Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC Chapecó 22 X 19 SC Rugby Classificatório 08/07/2017 10:00 Centro Municipal Esportivo – Ivoti, RS Brummers 20 X 21 Joaca Classificatório 08/07/2017 13:00 Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ Itaguaí 20 X 40 Templários Classificatório 08/07/2017 15:00 Centro Esportivo de Cambé - Cambé, PR Pé Vermelho 29 X 26 São Carlos Classificatório 08/07/2017 15:00 Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ Rio Rugby 39 X 11 Inconfidentes Classificatório 08/07/2017 15:00 Centro Esportivo Antônio Barroso Filho - Caxias do Sul, RS SC Rugby 12 X 27 Chapecó Classificatório 29/07/2017 10:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP Templários 35 X 14 Rio Branco Grupo A 29/07/2017 15:00 Aterro Lago Igapó - Londrina, PR Pé Vermelho 20 X 34 Band Saracens Grupo A 29/07/2017 13:00 Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ Rio Rugby 10 X 21 BH Rugby Grupo B 29/07/2017 15:30 Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ Guanabara 30 X 33 Niterói Grupo B 29/07/2017 15:00 Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC Joaca 14 X 12 San Diego Grupo C 29/07/2017 15:00 Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC Chapecó 15 X 30 Charrua Grupo C 12/08/2017 Band Saracens X Rio Branco Grupo A 12/08/2017 Pé Vermelho X Templários Grupo A 12/08/2017 Niterói X BH Rugby Grupo B 12/08/2017 Guanabara X Rio Rugby Grupo B 12/08/2017 San Diego X Charrua Grupo C 12/08/2017 Joaca X Chapecó Grupo C 19/08/2017 Templários X Band Saracens Grupo A 19/08/2017 Pé Vermelho X Rio Branco Grupo A 19/08/2017 Rio Rugby X Niterói Grupo B 19/08/2017 Guanabara X BH Rugby Grupo B 19/08/2017 Chapecó X San Diego Grupo C 19/08/2017 Joaca X Charrua Grupo C 26/08/2017 Band Saracens X Pé Vermelho Grupo A 26/08/2017 Rio Branco X Templários Grupo A 26/08/2017 Niterói X Guanabara Grupo B 26/08/2017 BH Rugby X Rio Rugby Grupo B 26/08/2017 San Diego X Joaca Grupo C 26/08/2017 Charrua X Chapecó Grupo C 02/09/2017 Rio Branco X Band Saracens Grupo A 02/09/2017 Templários X Pé Vermelho Grupo A 02/09/2017 BH Rugby X Niterói Grupo B 02/09/2017 Rio Rugby X Guanabara Grupo B 02/09/2017 Charrua X San Diego Grupo C 02/09/2017 Chapecó X Joaca Grupo C 16/09/2017 Band Saracens X Templários Grupo A 16/09/2017 Rio Branco X Pé Vermelho Grupo A 16/09/2017 Niterói X Rio Rugby Grupo B 16/09/2017 BH Rugby X Guanabara Grupo B 16/09/2017 Charrua X Joaca Grupo C 16/09/2017 San Diego X Chapecó Grupo C 30/09/2017 X Semifinal 30/09/2017 X Semifinal 07/10/2017 X FINAL

Foto: Nathália Ely – San Diego x Charrua