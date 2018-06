A Taça Tupi, a segunda divisão nacional, não contará com 16 clubes como o planejado inicialmente. Participarão da competição 8 clubes, por conta das muitas desistências que se acumularam nos últimos meses.

Confirmaram presença no campeonato no Grupo do Sul do país Serra Gaúcha (RS), Joaca (SC), Chapecó (SC) e Lobo Bravo (PR) e no Grupo do Sudeste Uberlândia (MG), Inconfidentes (MG), Tornados (SP) e o Rio Branco (SP), que tinha vaga na primeira divisão, mas optou por jogar a segunda.

A data de início é a mesma da primeira divisão: o dia 21 de julho. A grande final está marcada para o dia 23 de setembro.

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Branco São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tornados Indaiatuba (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia Uberlândia (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Chapecó Chapecó (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Joaca Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0