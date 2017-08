Pela primeira vez na história Pernambuco teve um clube campeão nordestino de Rugby XV! O Talleres, do Recife, recebeu o Parnaíba, do Piauí, e conseguiu uma incontestável vitória por 20 x 00 para erguer pela primeira vez a taça regional. A equipe alvianil já havia batido na trave dois anos atrás contra o Natal.

O Talleres se preparou para o jogo com vídeos de estímulo que incluíram vídeo gravado por ninguém menos que o técnico da Argentina Daniel Hourcade. O jogo ocorreu no SESI de Paulista, na Grande Recife, e começou muito pegado, com muitas penalidades.

Aos 17 minutos, o Talleres teve um penal ao seu favor nas 22 de ataque, frontal , que fez com que o capitão Carlos César, escolhesse o chute aos postes, que foi convertido pelo abertura Leonardo Escudeiro. Cinco minutos depois, “La T” teve outro penal ao seu favor que foi convertido novamente pelo bom chutador Leonardo Escudeiro. O grande número de penalidades não diminuiu e pouco tempo depois a indisciplina de ambos times foi motivo de cartão amarelo para o Diegão, pilar do Parnaíba, e para Feliposo, segunda linha dos Talleres.

Mesmo debaixo de chuva, o jogo seguiu quente e os cartões seguiram, com o Sr. Bernardo Ordoñes tirando o cartão amarelo do bolso para deixar Ruan, oitavo do Parnaíba, 10 minutos fora. O Talleres seguiu mais forte e com mais volume de jogo, mas o Parnaíba se defendeu bem e foi ao intervalo perdendo por apenas 6 x 0.

Nos 20 primeiros minutos da segunda etapa o cenário não mudou muito, com jogo de poucos espaços, onde cada metro conquistado era valioso. Os Talleres mostrou um excelente lateral e seguiu ganhando penais, com Escudeiro chutando com precisão uma de duas chances que teve depois do intervalo.

Os pernambucanos foram logo recompensados pelo maior volume de jogo e correndo na ponta o excelente oitavo Calebe fez o primeiro try dos “Ts” na grande final. E, nos minutos finais, o Talleres liquidou o jogo. Os pernambucanos pressionaram em fases curtas até abrirem o jogo para a linha, onde estava o asa Pajé para sacramentar a vitória sobre os piauienses. Leonardo Escudeiro converteu e não houve mais tempo de uma reação para o Parnaíba. Final, Talleres 20 x 00 Parnaíba.

Ao fim da partidas ambas equipes deram um show de respeito e solidariedade, gritando e cantando o nome da equipe adversária, e festejando juntas. O Portal do Rugby elegeu Calebe como o nome do jogo.

Parabéns ao Talleres do Recife pelo primeiro título nordestino! Hora de Pernambuco festejar! #semprerugby #culturaderugby Ageadecimento pelo vídeo a Rafael Sanguinetti. Uma publicação compartilhada por Portal Do Rugby (@portaldorugby) em Ago 20, 2017 às 9:18 PDT

20 00

Talleres 20 x 00 Parnaíba

Tries: Calebe e Pajé

Conversões: Leonardo Escudeiro (2)

Penais: Leonardo Escudeiro (2)

Árbitro: Bernardo Ordoñes

Assistentes: Alison Garcia e Eduardo Pimentel



Lista de campeões do Nordeste

Ano Clube Cidade Estado 2006 Potiguar Natal Rio Grande do Norte 2007 Potiguar Natal Rio Grande do Norte 2008 Orixás Salvador Bahia 2009 Galícia Salvador Bahia 2010 Galícia Salvador Bahia 2011 Galícia Salvador Bahia 2012 Alecrim Natal Rio Grande do Norte 2013 Alecrim Natal Rio Grande do Norte 2014 Piauí Teresina Piauí 2015 (Liga) Natal Natal Rio Grande do Norte 2015 (Federação) Natal Natal Rio Grande do Norte 2016 CE NaFor Fortaleza Ceará 2017 Talleres Recife Pernambuco

Obs 1: Potiguar e Alecrim são antecessores do atual Natal Rugby Clube



Obs 2: CE NaFor é o atual Asa Branca Rugby Clube



Obs 3: Orixás e Galícia são antecessores do atual Galícia Orixás Rugby. Os clubes da Bahia deixaram de participar das competições regionais em 2016

Texto e foto: Rafael Sanguinetti