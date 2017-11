O Tatuapé, de São Paulo, irá até Manaus neste sábado 25/11 para realizar um amistoso contra o GRUA, o time mais tradicional do Amazonas. O jogo será disputado no Campo I da UFAM às 15:00. Além do jogo, o Tatuapé Rugby visitará os pólos de desenvolvimento das categorias de base do GRUA. Será a primeira visita de um time paulista aos campos de Manaus, fortalecendo uma parceria entre as duas agremiações que já vem sendo promovida com a vinda de atletas amazonenses a São Paulo.

Com o término da Série C do Campeonato Paulista, o time da zona leste de São Paulo está aproveitando para participar de torneios e fazer amistosos, já começando o preparo de seus jogadores para a Série C do ano que vem e também para levar o nome do clube para outros lugares do Brasil.

O jogo valerá a Taça Baré e marcará um importante passo para o GRUA, que não costuma ter oportunidades contra clubes da região Sudeste do Brasil, mas que domina o rugby do Norte do país, sendo o atual hexacampeão da Liga Norte.

Texto: Gabriel Cássio Albuquerque