Em uma partida emocionante, disputada até o apito final o Tatuapé voltou a vencer pelo Paulista C, e respira no campeonato, mas a briga pela permanência na divisão segue firme. Apesar do mando da FEA, o Tatuapé se sentiu em casa com a realização do jogo na Arena Paulista na zona leste da capital paulista e complicou a situação do adversário, que ainda tem chances de classificação.

A partida começou boa para os Tatus, que abriram 3 a 0 logo nos primeiros minutos com penal de Felipe Guazeli e ampliou, depois de retomar a posse de bola e surpreender a defesa FEAna com um chute por cima da linha de defesa, deixando o fullback adversário sozinho contra dois atacantes, fazendo 10 a 0 com o chute convertido debaixo dos paus. A FEA não se abateu e se manteve no jogo, mantendo a posse de bola e o jogo de forwards afiado para empurrar o Tatuapé para dentro do seu ingoal e encostar, levando uma desvantagem de somente cinco pontos para o intervalo.

No segundo tempo, o Tatuapé voltou a anotar por meio de penal, mas a FEA reassumiria o controle da partida e anotou mais dois tries, liderando o placar pela primeira vez no jogo, por apenas dois pontos revertida novamente por Guazeli com novo penal. Mesmo levando vantagem em alguns scrums, o time azul e rosa não conseguiu criar novas oportunidades concretas de try, mas o jogo de chutes seguia bom, com um drop goal, aumentando a vantagem para quatro pontos, o que forçou a FEA a sair para o jogo em busca de ao menos um try.

E foi exatamente o que a equipe fez, levando o jogo para seu campo de ataque e pressionando a equipe da zona leste, sem conseguir anotar pontos, e foi novamente um penal de Guazeli que selou a vitória dos Tatus já no último minuto de jogo.

As duas equipes voltam à campo em das semanas contra adversários diretos em suas campanhas pela classificação e contra o rebaixamento. O Tatuapé recebe o Alto Tietê, separados por apenas um ponto na tabela, e um triunfo pode significar a salvação de qualquer um dos clubes no campeonato. Já a FEA vai à Campinas enfrentar o Jequitibá, um ponto à sua frente e precisa de um bom triunfo para seguir vivo, com apenas três jogos restando na primeira fase.