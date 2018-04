A Série B do Campeonato Paulista chegou à sua segunda semana com partidas equilibradas e resultados improváveis, mostrando que a divisão ainda vai surpreender muito ao longo da temporada.

Em São Paulo, o Tornados foi até o CEPEUSP e enfrentou o Urutu, mas ao contrário do esperado, não deu chances para o grená, anotando nada menos que 69 pontos não respondidos pelo time da capital, resultado que coloca a equipe de Indaiatuba na liderança, com 10 pontos em dois jogos e um saldo impressionante de 120 pontos. Vítima da fúria laranja na rodada anterior, o ABC se reergueu com boa vitória de 59 a 12 sobre o Wallys e assumiu a quarta colocação, deixando o time de Louveira na última posição e único a não pontuar após duas rodadas.

O esperado equilíbrio se confirmou nos duelos no interior paulista, com resultados diversos para os times da casa e quebra de tabus. Em Americana, o Piratas recebeu o Tucanos em estreia de ambos na divisão, e o time de São João da Boa Vista venceu a primeira na casa do adversário, um jogo muito disputado encerrado com 31 a 28 a favor dos visitantes que lhe garantiu a terceira posição na tabela. Mesmo derrotado, o Piratas garantiu dois pontos na tabela, estreando na sétima posição. Em Vinhedo, foi a vez do Cougars mudar a escrita e interromper uma série de três triunfos seguidos do São Bento, diante de sua torcida e com emoção. A vitória do time da casa aconteceu no último lance do jogo com um try seguido de conversão virando o placar a favor do alviceleste.

No próximo sábado mais três jogos movimentam a divisão, com destaque para o duelo inédito entre São Carlos e Tucanos, únicas duas equipes que ao lado do Tornados, tem 100% de aproveitamento dos pontos na competição. Completam a rodada o duelo entre Engenharia Mackenzie e São Bento na capital paulista e o Piratas tem nova chance de vencer diante de sua torcida, recebendo o Cougars.

Campeonato Paulista B – Semana 2

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Piratas 28 X 31 Tucanos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Urutu 00 X 69 Tornados

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 16h30 – ABC 59 X 12 Wallys

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Renata Martinez e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h00 – Cougars 27 X 25 São Bento

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Erick Rist

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Foto: Boanerges Gonçalves

Classificação