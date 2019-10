Na última semana, o Tornados informou à FPR que não pretende jogar a repescagem valendo vaga no Paulista A em 2020, e com isso, o Tucanos de São João da Boa Vista, vice campeão da Série B, confirmou sua participação na elite estadual no próximo ano.

Assim, as equipes participantes da Série A em 2020 serão:

1 – Pasteur – campeão (São Paulo)

2 – São José (São José dos Campos)

3 – Poli (São Paulo)

4 – Jacareí (Jacareí)

5 – Band Saracens (São Paulo)

6 – SPAC (São Paulo)

7 – Engenharia Mackenzie (São Paulo)

8 – Tucanos (São João da Boa Vista)

A proposta de calendário e a forma de disputa já estão sendo definidos pela FPR e os clubes serão informados em breve.

Ribeirão Preto e São Bento farão repescagem da Série B

- Continua depois da publicidade -

Com a confirmação do Tornados na Série B, resta apenas uma vaga em disputa na divisão, e ela ocorrerá entre Ribeirão Preto e São Bento, no próximo dia 9/11 na Arena Paulista (CERET), em horário a ser definido. O derrotado irá completar os paticipantes da Série C.

Até o momento, essa é a composição das Séries B e C para o próximo ano, pendente de confirmação da participação das equipes.

Série B 2020

1 – Tornados (Indaiatuba)

2 – Templários (São Bernardo do Campo)

3 – São Carlos (São Carlos)

4 – Rio Branco (São Paulo)

5 – Piratas (Americana)

6 – Urutu (São Paulo)

7 – ABC (Santo André)

8 – Lechuza (Sorocaba/Itu)

9 – Rio Preto (São José do Rio Preto)

10 – São Bento (São Paulo) ou Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

Série C 2020

1 – São Bento (São Paulo) ou Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

2 – Jaguars (Jaguariúna)

3 – Wallys (Louveira/Jundiaí)

4 – Iguanas (São José dos Campos)

5 – Jequitibá (Paulínia)

6 – Cougars (Vinhedo)

7 – FEA (São Paulo)

8 – União (São Paulo)

9 – Piracicaba (Piracicaba)

10 – Pinda (Pindamonhangaba)