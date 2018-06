O adiamento forçado da última rodada deu tempo adicional de descanso e para as equipes se prepararem para voltar com tudo rumo à classificação na Série B, que terá apenas dois jogos nesse fim de semana.

Em Indaiatuba, a expectativa é grande para Tornados e São Carlos, confronto de ex-campeões que vivem momentos distintos no torneio. O alvi-laranja coloca em campo sua invencibilidade à prova e números invejáveis. Além dos 100% dos pontos conquistados, a equipe tem média superior a 50 pontos por partida e sofreu apenas um try, mostrando força no ataque e na defesa. Mas dessa vez, o adversário será o São Carlos, de conjunto experiente e que apesar de vir de duas derrotas seguidas, tem nos chutes de Luís Cameirão uma arma poderosa para aproveitar penais. Ainda há muito campeonato pela frente, mas um novo tropeço pode complicar as pretensões dos Rinocerontes em garantir uma vaga na próxima fase. A fase incrível do Tornados se reflete nos pontuadores com Alcino Amato liderando entre os trymen, com 7 tries na competição, e Sandro Ripabello, vice-artilheiro da temporada.

Em São Paulo, a briga é para fugir da parte de baixo da tabela. O Urutu já flertou com a vitória em dois confrontos, mas saiu somente com pontos de bonificação até aqui. Em busca da primeira vitória, terá pela frente o Wallys, que depois da primeira vitória, voltou a cair na última rodada e segue no raio de alcance dos últimos colocados, com apenas dois pontos separando as equipes. Será uma oportunidade de redenção para o ataque do Urutu, que tem a pior marca do campeonato com apenas 31 pontos anotados, e para a defesa dos Listrados, que já sofreu 140 pontos. Entre os destaques, Carlos Molina, um dos líderes em chutes na temporada, e Jadson, trymen do Urutu com 3 tentos até aqui.

Campeonato Paulista B – semana 7

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Urutu X Wallys

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Tornados X São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo Municipal Jd Pedroso – Indaiatuba, SP