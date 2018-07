A Taça Tupi tem dois times com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas: Tornados e Serra Gaúcha, que venceram nesse fim de semana Uberlândia e Joaca, respectivamente. Já Rio Branco e Chapecó conseguiram suas primeira vitórias passando por Inconfidentes e Lobo Bravo. Saiba como foram os duelos da segunda jornada da segunda divisão nacional.

Na próxima rodada, o Serra Gaúcha visitará o Lobo Bravo e o Joaca receberá o Chapecó pelo Grupo B, ao passo que no Grupo A o Inconfidentes receberá o Tornados e o Uberlândia visitará o Rio Branco em jogo crucial.

Tornados 100%

O Tornados fez um jogo irrepreensível diante do Uberlândia em Indaiatuba, em duelo que valia a ponta da tabela. Vitória paulistas por 47 x 07 e liderança isolada na chave.

Os Carcarás começam o jogo como visitantes indesejáveis fazendo o primeiro try do jogo com Calango, mas os laranjas reagiram, viraram ainda no primeiro tempo com tries de João Londrina e Alcino. Depois, na segunda etapa, o clube de Indaiatuba voou baixo para mais 5 tries sem resposta, com Gaúcho fazendo 2, seguido de tries de Alcino novamente, Didi e Thiaguinho. Sandro foi perfeito nas conversões, perdendo apenas 1, para selar uma maiúscula vitória paulista contra o vice mineiro.

Com o triunfo, o Tornados segue invicto em 2018 em todas as competições.

Rio Branco vence pela primeira vez em 2018

Jogando em Ouro Preto, o Rio Branco conquistou finalmente sua primeira vitória em 2018, superando o Inconfidentes por largos 57 x 07. Os mineiros largaram em vantagem com o primeiro try da tarde, com o asa Bernardo, mas os paulistas acabaram se impondo com 4 tries ainda no primeiro tempo e outros 5 na segunda etapa.

Magenta, Carioca, o veteraníssimo Pedra e Cadu cruzaram o in-goal mineiro na primeira etapa, enquanto Elito Parra duas vezes, o jovem Elias, Mata e Júlio marcaram os tries dos Pelicanos na segunda etapa. Festa do lado paulista, que passa a almejar voos maiores na competição, passo a passo em sua reconstrução.

Serra Gaúcha brilha em chuva de tries – e com hat-trick de pilar!



Em Caxias do Sul, Serra Gaúcha e Joaca protagonizaram o melhor jogo da jornada, em um embate emocionante encerrado em 62 x 32 para os gaúchos, com bônus para os dois lados e liderança ao time da Serra.

O primeiro tempo foi mais parelho, com os dois times se neutralizando. Rangel foi destaque do time da casa com um drop goal e um try que somado ao try de Hiam deu vantagem ao Serra Gaúcha de 15 x 3. Mas visitantes ainda marcaram seu primeiro try aos 38′, com Jeh – 15 x 10 no intervalo. Já na segunda etapa veio a avalanche, com o Serra Gaúcha correndo para nada menos que 7 tries e o Joaca para outros 3. O pilarzão Fábio Jumbão foi destaque gaúcho com um hat-trick (3 tries, isso mesmo!), enquanto para o Joaca o momento importante foi a obtenção do bônus ofensivo aos 79′, com try de Johnathan. Marcaram também para os caxienses Juca, Achemacher, Teteu e Ronaldo, ao passo que Alemão e Vitão foram os outros autores dos tries das Corujas de Floripa.

Chapecó sobrevive à batalha de Guarapuava

Já em Guarapuava, que recebeu sua primeira partida de Taça Tupi, o visitante Chapecó triunfou sobre o Lobo Bravo, em jogo muito aperto: 20 x 14. Com try do abertura Diego, os catarinenses largaram na frente, mas os paranaenses viraram o primeiro tempo em vantagem após try do pilar Aurélio, 7 x 5.

Na segunda etapa, quem brilhou foi o centro Júlio César, com 2 tries cruciais para o Chapecó, enquanto o oitava artilheiro Daian selou a conta com o 4º try. No fim o Lobo Bravo marcou um precioso try com o scrum-half Leo para ter o bônus defensivo – o primeiro do clube no campeonato. Vitória bonificada – e sem conversões – para o Chapecó.

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Inconfidentes 07 x 57 Rio Branco

Árbitro: Edgard Cardoso

Local: Estádio Genival Ramalho – Ouro Preto, MG

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 14 x 20 Chapecó

Árbitro: Richard Mine

Local: Campo do Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 62 x 32 Joaca

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tornados 47 x 07 Uberlândia

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP