Com três vagas ainda em jogo, o Paulista B volta à campo nesse fim de semana e confrontos que prometem incendiar a briga pela classificação.

A rodada abre com a parte de baixo da tabela onde a indefinição deve seguir até o final da primeira fase. O lanterna São Bento recebe o Urutu, separados por apenas um ponto e uma nova derrota pode complicar qualquer um dos lados, à medida que o campeonato caminha para sua reta final. O retrospecto é favorável ao Urutu, que nunca perdeu para o São Bento, mas a série histórica e a campanha de ambos nessa temporada sugere que a partida será bem equilibrada.

No meio da tabela e também separados por apenas um ponto, São Carlos e Cougars jogam para se manter vivos na briga pela classificação e buscar a segunda vitória seguida, algo que nenhum dos lados conseguiu até aqui. O único confronto entre os clubes teve vitória dos Rinocerontes no ano em que se sagraram campeões por apenas 9 a 3. Com a pior defesa da divisão, o Cougars terá que se desdobrar para segurar o quarto melhor ataque do campeonato.

O jogo mais esperado é do G4 entre dois favoritos ao título. Já classificado com nada menos que três rodadas de antecedência, o Tornados recebe o Tucanos para a Taça Laranja, confronto anual que tem seu nome em referência à cor predominante dos rivais, e que e coloca sua campanha perfeita em jogo contra seu mais duro rival até aqui, em confronto inédito em torneios oficiais, mas que no histórico, está empatado com uma vitória para cada lado (a última vitória foi dos Tucanos por 33 a 12). Mesmo com o favoritismo do lado adversário, a campanha dos Tucanos não deixa dúvidas que a equipe pode sair vitoriosa e praticamente assegurar um lugar entre os finalistas. A partida ainda terá homenagem à Thiago Bovo, atleta do Tucanos falecido de forma repentina recentemente.

Campeonato Paulista B – Semana 11

Dia 14/07/2018 às 11h – São Bento X Urutu

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Regis Oliveira

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 14/07/2018 às 15h – Tornados X Tucanos

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Aline Tomaz

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 14/07/2018 às 15h – São Carlos X Cougars

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Ricardo Barboza e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Eduardo Vilela

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP