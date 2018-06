O Tornados segue imbatível no Paulista B! Os laranjas de Indaiatuba chegaram ao quinto triunfo no campeonato e seguem firmes na liderança da divisão com 12 pontos à frente da Engenharia Mackenzie – vice-líder com dois jogos a menos – e caminha a passos largos para a classificação antecipada para a fase final.

A vítima dessa vez foi o São Carlos que depois de um início promissor, somou sua terceira derrota seguida e começou a ver sua situação se complicar para a sequência do torneio, com um jogo a mais e sete pontos longe do G4. Os Rinocerontes fizeram um início forte contra os donos da casa e mantiveram a igualdade em três pontos até metade do primeiro tempo, mas o Tornados abriu vantagem nos vinte minutos restantes, levando a vantagem de 12 a 3 para o segundo tempo. Na etapa complementar, o jogo foi todo dos Tornados, que anotaram mais quatro tries não respondidos e garantiram uma vitória segura diante de sua torcida.

Em São Paulo, o Urutu desencantou em casa contra o Wallys, empurrando os listrados para a penúltima colocação. A equipe conseguiu superar a precisão de Gastón nos chutes para arrancar uma vitória foi suada por 27 a 14, o suficiente para se afastar da zona de rebaixamento, mas a luz de atenção segue acesa no clube da zona oeste paulistana.

Na próxima rodada, a perseguição ao Tornados ganha um novo capítulo com as quatro equipes seguintes da tabela de classificação entrando em campo buscando manter a proximidade com o líder. Destaque para o confronto entre Mackenzie e ABC, separados por apenas 4 pontos. Tucanos e Piratas jogam fora de casa contra os ameaçados Cougars e São Bento respectivamente.

Campeonato Paulista B – semana 7

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Urutu 27 X 14 Wallys

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Tornados 36 X 03 São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo Municipal Jd Pedroso – Indaiatuba, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 25 5 5 0 0 5 0 259 14 245 Engenharia Mackenzie São Paulo 13 3 3 0 0 1 0 122 45 77 Tucanos São João da Boa Vista 12 3 2 0 1 3 1 112 89 23 Piratas Americana 12 3 2 0 1 3 1 98 72 26 ABC Santo André 9 3 2 0 1 1 0 88 87 1 Urutu São Paulo 7 4 1 0 3 1 2 58 124 -66 São Carlos São Carlos 5 4 1 0 3 1 0 81 127 -46 Cougars Vinhedo 4 3 1 0 2 0 0 51 132 -81 Wallys Louveira / Jundiaí 4 5 1 0 4 0 0 63 167 -104 São Bento São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 36 111 -75

Foto: Boanerges Gonçalves