A Taça Tupi, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, teve seu início nesse fim de semana com dois mandantes e dois visitantes saindo vitoriosos: Tornados e Serra Gaúcha venceram longe de casa Rio Branco e Chapecó, respectivamente, ao passo que Joaca e Uberlândia falaram mais alto em seus domínios contra Lobo Bravo e Inconfidentes.

Na semana que o vem, pelo Grupo A, Inconfidentes e Rio Branco duelarão para tirarem o zero da classificação, enquanto Tornados e Uberlândia jogarão no interior paulista pela liderança. Já no Grupo B o enredo será o mesmo, com Lobo Bravo recebendo em Guarapuava o Chapecó, com ambos querendo a primeira vitória, enquanto o Serra Gaúcha receberá em Caxias do Sul o Joaca pela ponta.

Tornados pronto para ser um furacão?

O Tornados da Indaiatuba abriu o Grupo A da Taça Tupi visitando o Rio Branco em São Paulo e falou muito alto, vencendo os Pelicanos por largos 41 x 10. No duelo do último colocado do Paulista A com o líder do Paulista B, o clube laranja do interior deu as cartas.

O primeiro tempo foi parelho, com o Tornados largando na frente com try do scrum-half Thiago. O placar ficou inalterado em 7 x 0 até os 39′, quando o veterano Vina rompeu para o try dos donos da casa. Porém, ainda houve tempo para antes do intervalo Alcino marcou o segundo try laranja. E o segundo tempo foi de absoluta imposição do clube de Indaiatuba, que correu para mais 5 tries, com Yuri, Basquetinho, Alcino, Basquetinho de novo e do fullback Sandro, artilheiro do Paulista B.

Carcarás voam mais alto no clássico mineiro

Em Minas Gerais, o Grupo A foi completado com o dérbi estadual entre o Uberlândia e o Inconfidentes de Ouro Preto, que duelaram em Uberlândia no domingo de manhã. A partida foi parelha, mas os Carcarás foram melhores em casa e triunfaram por 23 x 11, comemorando a vitória que só não foi perfeita porque não teve bônus.

O jogo, entretanto, não começou bom para o time do Triângulo, que viu o aurirubro de Ouro Preto abrir frente de 11 x 06 na primeira etapa, com try de Elias. Mas, na segunda etapa, o Uberlândia se impôs com tries de Murilo, Pepo e Filipe Zé e não cedeu pontos ao Inconfidentes, que caiu de rendimento.

Troco gaúcho

Em Chapecó, o Serra Gaúcha conseguiu dar a volta por cima com relação à sua eliminação de 2017 da Taça Tupi justamente contra o Chapecó derrotando o bom time catarinense por 31 x 22, em jogo empolgante e cheio de tries no Oeste Catarinense.

Os visitantes começaram com tudo e marcaram o primeiro try aos 12′ com Hiam, mas o Chapecó logo respondeu aos 17′ com try do oitavo artilheiro Daian, mostrando que o jogo teria emoção. O time da casa, no entanto, sofreu revés com um cartão amarelo que permitiu aos gaúchos ampliarem a frente antes do intervalo na base dos penais do fullback Jonathan Streb.

O Serra Gaúcha começou o segundo tempo igual o primeiro, com uma blitz que resultou em 2 tries preciosos seguidos, com o ponta Hiam de novo e Streb, mas a reação catarinense aconteceu com tries do asa Dhionathan e do ponta Jorge Henrique, fazendo o jogo pegar fogo. O momento decisivo veio aos 32′, quando o oitavo William Crippa cravou o try do triunfo bonificado gaúcho. No fim, Daian ainda fez mais um try para o Chapecó. Jogão, com as formações do Serra Gaúcha prevaleceram, mas o Chapecó aproveitou muito bem os erros gaúchos para deixar o duelo aberto até o fim.

Na Ilha deu Joaca

Em Florianópolis, o Joaca derrotou o estreante Lobo Bravo em jogo duro, mas de controle dos catarinenses, que venceram por 24 x 03. O fullback Pedro Nunes e o oitava Vitor Keil no primeiro tempo e o centro Thiago Ramos e Pedro Nunes de novo no segundo tempo marcaram os tries das Corujas. Eduardo chutou os únicos pontos para os paranaenses.

O jogo teve atraso para atendimento de uma fratura do lado do Lobo Bravo, do ponta Hallam, provando a importância do cumprimento do regulamento – que obriga a presença de ambulância com médico. O atendimento foi feito e felizmente Hallam passa bem.

Dia 21/07/2018 às 11h45 – Rio Branco 10 x 41 Tornados

Árbitro: Victor Hugo Barboza / Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Luiz Henrique Bernardo

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 13h00 – Joaca 24 x 03 Lobo Bravo

Árbitro: Pedro de Oliveira

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Chapecó 22 x 31 Serra Gaúcha

Árbitro: Fernando Ceolato

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Dia 22/07/2018 às 10h00 – Uberlândia 23 x 11 Inconfidentes

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG