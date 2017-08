Apenas dois jogos movimentaram a Série B Paulista nesse fim de semana, mas foi o suficiente para definir o primeiro classificado para a fase semifinal.

Jogando em casa, o Tornados fez a festa da torcida alvilaranja, superando o São Jorge por 36 a 10, resultado que colocou o clube na liderança da tabela pela primeira vez no ano e tirou os alvinegros da briga pela classificação. A luta pelas três vagas finais ainda tem ABC e Templários, que precisam de apenas mais uma vitória cada para se garantirem e o São Bento, que terá que passar pelas três melhores equipes da competição até aqui na reta final para chegar ao feito inédito. Completa o panorama dessa reta final o Urutu, que suou para vencer o Cougars e emplacar o terceiro triunfo seguido no Paulista, fechando o G4 com 25 pontos, 6 a mais que os alvinegros de Barueri.

A briga pelo descenso segue muito viva com quatro clubes ainda brigando para permanecer na divisão. O Cougars conquistou um bônus defensivo, mas ainda não escapou do rebaixamento, precisando vencer sua última partida contra o Wallys para se garantir por mais um ano. O Wallys também terá confronto direto contra o União Rugby Alphaville e o Lechuza encara o Templários, podendo ser a primeira equipe a se despedir da Série B em 2017.

Campeonato Paulista B

Dia 26/08/2017 às 15h – Cougars 22 X 26 Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Fernanda Lima e Aline Thomaz

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h30 – Tornados 36 X 10 São Jorge

Árbitro: Rapahel Santana

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Marco Silva

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Tornados Indaiatuba 30 8 6 0 2 5 1 210 139 71 0 ABC Santo André 29 7 6 0 1 4 1 240 112 128 0 Templários São Bernardo do Campo 28 6 6 0 0 4 0 167 52 115 0 Urutu São Paulo 25 8 5 0 3 3 2 204 107 97 0 São Jorge Barueri 19 8 4 0 4 2 1 160 195 -35 0 São Bento São Paulo 15 6 3 1 2 0 1 114 118 -4 0 Cougars Vinhedo 13 8 2 0 6 2 3 181 242 -61 0 Wallys Louveira 12 7 2 0 5 2 2 131 180 -49 0 União Rugby Alphaville Barueri 7 7 1 0 6 1 2 136 213 -77 0 Lechuza Itu / Sorocaba 6 7 0 1 6 2 2 139 324 -185 0

Rio Preto reassume a liderança no Desenvolvimento

No único jogo da divisão de Desenvolvimento, o Rio Preto não teve problemas para superar o Mogi Mirim e reassumir a liderança do grupo B, com um jogo a mais que o Ribeirão Preto. Já classificado para a próxima fase, a briga será para conseguir uma boa posição e fugir das melhores equipes do grupo A. O Mogi Mirim ainda tem chances matemáticas de classificação, mas precisa vencer o confronto direto contra o São Roque na próxima rodada.

Dia 26/08/2017 às 15h – Mogi Mirim 07 X 39 Rio Preto

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Mauro Paccagnella

4o árbitro: Erika Bordoni

Local: Mogi Mirim, SP

Classificação



Grupo A Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 185 82 103 0 Leões de Paraisópolis São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 199 97 102 0 Pinda Pindamonhangaba 19 6 4 0 2 3 0 206 148 58 0 SPAC Desenvolvimento São Paulo 17 5 3 0 2 3 2 188 79 109 0 Insper São Paulo 15 5 3 0 2 2 1 185 79 106 0 Iguanas São José dos Campos 6 5 1 0 4 1 1 76 187 -111 0 Taubaté Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 99 200 -101 0 Barueri Barueri 4 6 1 0 5 0 0 61 327 -266 0 Grupo B Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 28 7 6 0 1 4 0 247 83 164 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 25 6 5 0 1 5 0 277 91 186 0 Piracicaba Piracicaba 19 6 4 0 2 3 0 186 117 69 0 São Roque São Roque 5 7 1 0 6 0 1 65 235 -170 0 Mogi Mirim Mogi Mirim 1 6 0 0 6 0 1 63 312 -249 0

Foto: Robson Senne Photography