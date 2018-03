A Federação Catarinense de Rugby realizará no dia 24 de março o Torneio Catarinense de Ten-a-side, abrindo a temporada no estado na grama.

O torneio terá disputas nas categorias de ten-a-side masculino adulto e M17, sevens masculino M19 e M15 e feminino de sevens M18. Os jogos serão no campo da UFSC Tapera, com organização de Joaca e Desterro, e antecederá as disputas do Catarinense de Tens, que ainda terá suas datas reveladas.

Para o torneio do dia 24, já há 8 clubes confirmados: Desterro, Joaca, Costão Norte, Blumenau, BC Rugby, Goitaka (que voltou a conta com equipe própria), Joinville/Lages e a Seleção Catarinense M20.

O evento ainda contará com palestras técnicas sobre preparação física e habilidades, da Academia Top 100 de Santa Catarina, em parceria com a CBRu.