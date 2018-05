E seguem as atividades para os jogadores das categorias de base do rugby do Rio Grande do Sul. No dia 26 de maio (sábado), os atletas juvenis terão a oportunidade de treinar com o técnico da Seleção Brasileira Juvenil, Damian Rotondo. As atividades estão programadas para iniciar às 9h e ocorrem no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves.

Na programação, atividades teóricas e físicas pela manhã. Após um intervalo, um mini torneio de rugby sevens. O encerramento está programado para às 15h.

Os clubes que levarem atletas suficientes, poderão ter sua própria equipe para os jogos. Aqueles que não tiverem, serão reunidos para formar um time para a competição.

A iniciativa é aberta para os atletas de 16 a 19 anos. Além dos jogadores, os treinadores juvenis também estão convidados a participar do encontro. O objetivo é adquirir conhecimento com o técnico da Seleção Brasileira Juvenil e, dessa forma, poder colaborar com o desenvolvimento da categoria no estado.

Inscrições abertas

Para participar, os treinadores juvenis de cada clube precisam mandar um e-mail para javier.cardoso@brasilrugby.com.br informando o número de atletas, nomes e ano de nascimento. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de maio (quinta-feira).

Confira a programação:

09h – Conversa com Damian

09h15 – Aquecimento

09h40 – Treino de habilidades

11h – Intervalo

12h – Torneio de Sevens

15h – Encerramento das atividades